ФАС потребовала от АЗС «Трасса» обосновать цены на топливо в Москве

Федеральная антимонопольная служба потребовала от ПАО «ЕвроТранс» до 26 июня обосновать цены на топливо сети автозаправочных станций «Трасса». Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Компания должна предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, об объемах их реализации на АЗС, а также данные о рентабельности продаж. ПАО «ЕвроТранс» должно экономически обосновать, почему стоимость топлива изменилась. По данным ведомства, компания владеет 57 заправками в Москве и области.

По данным Московской топливной ассоциации на 15 июня, максимальная стоимость АИ-92 на АЗС «Трасса» составляла 69,4 руб., на АИ-95 — 79,4, АИ-98+ — 100,9 руб. за литр. Накануне похожий запрос о ценах на топливо ФАС направила компании «НефтьМагистраль», владеющей сетью более чем из 100 АЗС в Москве и Московской области.

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