ФАС потребовала от АЗС «Трасса» обосновать цены на топливо в Москве
Федеральная антимонопольная служба потребовала от ПАО «ЕвроТранс» до 26 июня обосновать цены на топливо сети автозаправочных станций «Трасса». Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
Компания должна предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, об объемах их реализации на АЗС, а также данные о рентабельности продаж. ПАО «ЕвроТранс» должно экономически обосновать, почему стоимость топлива изменилась. По данным ведомства, компания владеет 57 заправками в Москве и области.
По данным Московской топливной ассоциации на 15 июня, максимальная стоимость АИ-92 на АЗС «Трасса» составляла 69,4 руб., на АИ-95 — 79,4, АИ-98+ — 100,9 руб. за литр. Накануне похожий запрос о ценах на топливо ФАС направила компании «НефтьМагистраль», владеющей сетью более чем из 100 АЗС в Москве и Московской области.
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Подобные запросы со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не новы. В 2025 году ФАС активно проводила проверки цен на топливо на тысячах АЗС по всей стране, включая как крупные, так и независимые заправки. Глава ФАС Максим Шаскольский тогда заявлял, что будет уделено внимание ситуации на АЗС в ряде регионов, и ожидается, что новые предупреждения нефтяным компаниям могут быть выданы.
ФАС постоянно отслеживает динамику цен на российском топливном рынке. Согласно заявлению Максима Шаскольского, целевое значение роста цен на АЗС остается не выше уровня инфляции. При этом проверки затрагивают не только розничные АЗС, но и оптовый и мелкооптовый сегменты, где ФАС запрашивает у нефтяных компаний данные о динамике изменения цен и обосновании их. В октябре 2023 года ФАС уже направляла письма вертикально интегрированным компаниям и независимым АЗС с требованием снизить стоимость топлива с учетом биржевых цен на нефтепродукты, предупреждая о возможных антимонопольных делах при отсутствии принятых мер. В это время правительство также ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.