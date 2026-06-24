В Адыгее ограничивают продажу бензина

Власти Адыгеи обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом на заседании оперативного штаба с участием профильных ведомств и основных поставщиков нефтепродуктов. В республике введут ограничения на продажу бензина, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

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По итогам совещания было отмечено, что поставки топлива в регионе осуществляются в штатном режиме, а запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков соответствуют нормативным показателям. Власти заявляют об отсутствии предпосылок для перебоев с обеспечением.

Вместе с тем в последние дни в республике фиксируется повышенный спрос на топливо. По оценке региональных властей, в ряде случаев он приобрел ажиотажный характер, что привело к быстрому расходованию запасов на отдельных автозаправочных станциях, образованию очередей и возникновению локального дефицита.

Для стабилизации ситуации в Адыгее принято решение о введении временных ограничений на объем отпуска топлива для легковых автомобилей. По данным властей, эта мера направлена на более равномерное распределение ресурсов.

Глава республики также поручил профильным службам поддерживать постоянное взаимодействие с поставщиками и заявил, что ситуация находится на личном контроле.

Вячеслав Рыжков