Рекламе дали время на адаптацию

За рекламу в Telegram и на Youtube не будут наказывать до конца года. Требуется время для адаптации к новым правилам и переходу на другие каналы, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ранее там заявили, что размещать рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, запрещено. Других разъяснений не последовало, при том что Telegram и Youtube официально в России не заблокированы.

Говорить о том, что можно вздохнуть с облегчением, рано, считает основатель рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин:

«То, что легально можно размещать рекламу, конечно, здорово, но все-таки первичен вопрос аудитории. Нужно какое-то время подождать. По сути, блокировка Telegram началась, дальше посмотрим, как будут меняться метрики. При этом за последнее время произошло повышение интереса к рекламе, и туда сливались бюджеты. Telegram — это очень эффективный и понятный канал с хорошими инструментами. Он стал отличной альтернативой, когда был заблокирован ряд соцсетей.

В этом году все будут очень стараться использовать Telegram, и там произойдет рост, но с поправкой на то, каковы будут результаты его замедления в последнее время. Пока же емкость по аудитории на других площадках ограничена. Другое дело, что какая-то часть контента переедет, многие будут вынуждены делать VK основной площадкой, потому что, по большому счету, альтернатив не так много».

В начале марта Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело из-за рекламы шоколадных батончиков на YouTube. Блогеру, который разместил интеграцию, грозил штраф до 20 тыс. руб. К сожалению, сейчас регуляторная политика в этой сфере непоследовательна, поэтому игроки индустрии не спешат пересматривать планы, поделился автор YouTube-канала «Харчевников» Александр Харчевников:

«Что будет в 2027 году, неизвестно. Произойдет ли адаптация текущих медиапроектов (YouTube-каналов, блогеров, Telegram-админов) под Max? Очевидно, органический трафик туда в большой массе туда переходить не желает. Если мессенджер и устанавливают, то только для работы с государственными сервисами. Вопрос остается открытым. На мой взгляд, российские платформы не будут готовы к честному и конкурентному противостоянию с теми площадками, которыми люди пользуются сейчас.

Самый очевидный и главный минус: все эти блокировки попросту не дают строить какие-то планы на будущее, сохранять бюджеты в маркетинг. Приходится быть очень осторожным, считать каждый рубль».

Прежде “Ъ FM” рассказывал, как владельцы Telegram-каналов начали массово регистрировать юрлица в странах СНГ. Они опасались, что больше не смогут получать деньги за рекламу в мессенджере. По данным портала TGStat, в России на конец 2025-го было зарегистрировано больше 1 млн Telegram-каналов. Как подсчитали в Ассоциации развития интерактивной рекламы, по итогам прошлого года бюджеты компаний на продвижение в мессенджере достигли 18 млрд руб.

Никита Путятин