Продюсер Андрей Разин оспорил права на хиты «Ласкового мая» в Турции
Продюсер Андрей Разин, имеющий турецкое гражданство, инициировал в Турции судебные процессы за права на 28 песен группы «Ласковый май», включая хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». 1-й межрайонный суд города Серик удовлетворил его просьбу, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Истцом в процессе выступил российский предприниматель Николай Коржиков. Следствие в РФ считает его участником мошеннической схемы Разина.
Продюсер ранее проиграл все аналогичные споры в России. Представители законных правообладателей песен уже обжаловали решение в региональном суде Антальи, назвав происходящее попыткой забрать за рубеж проигранное в России наследие.
В России Разин объявлен в розыск и заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Представленные им ранее документы на права группы были признаны судами фальшивыми. После возбуждения уголовного дела Разин продал имущество и вылетел в США.