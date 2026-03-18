Блокировки гонят в Минск

Из-за перебоев со связью и интернетом некоторые россияне задумались о переезде в Белоруссию. Судя по публикациям в соцсетях, они уже присматривают себе квартиры в Минске, которые стоят в разы меньше чем в Москве. Многих привлекает и присутствие ушедших европейских брендов. Но главное, там работают все запрещенные в России соцсети, а мессенджеры не замедляют. Оправдаются ли ожидания россиян от переезда? Или это лишь утопия?

На фоне массовых проблем со связью и мобильным интернетом россияне всерьез задумались о переезде в другую страну. Среди всех вариантов пользователи социальных сетей особенно выделяют Белоруссию. Там нет таких же ограничений как в России, а действующие западные санкции мягче. Треды с подобным мнением набирают тысячи лайков. Может показаться, что пользователи соцсетей просто иронизируют. Но, например, Дмитрий, который тоже участвовал в этой дискуссии, заявил “Ъ FM”, что настроен очень серьезно:

«Я не поддерживаю нынешнюю политику блокировок. Хотелось бы переехать поближе и иметь возможность свободно общаться с родственниками. Плюс легко добираться от Белоруссии до России и обратно, а схожий менталитет только облегчает адаптацию. Я уже изучил документы для переезда, посмотрел цены на квартиры и уровень зарплат».

Да и переехать в соседнюю республику не так сложно, говорят собеседники “Ъ FM”. Россияне могут без труда оформить вид на жительство, сделать регистрацию и купить медицинскую страховку. Все это выглядит очень заманчиво, всерьез говорит Артемий:

«Моя работа полностью ведется через интернет. Если связи в России не будет, мне придется серьезно рассмотреть переезд. Знакомый, который уже много лет живет в Белоруссии, говорит только хорошее: на улицах чисто, климат гораздо мягче, чем на Урале и в Сибири, а интернет свободен — никаких ограничений и блокировок сайтов».

Замедление Telegram действительно могло заметно повлиять на настроения россиян, признают социологи и психологи. До сих пор это была одна из немногих незаблокированных площадок для общения и получения информации. Только за последние три дня на работу мессенджера пожаловалось более 26 тыс. раз, следует из данных портала «Сбой.РФ». У некоторых людей в социальных сетях вся жизнь и работа. Но тем не менее на переезд решатся лишь единицы, считает социолог и директор Центра молодежных исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Елена Омельченко:

«Рабочие, семейные, подъездные, родительские чаты — целая система, которая формировалась не за один год. Я понимаю, что государство волнуется из-за возможных экстремистских действий, но когда речь идет о повседневном общении, которое поддерживает людей и дает им возможность выплескивать эмоции, в том числе негатив, такое внимание воспринимается особенно тяжело. Я считаю, что это все-таки вопрос айтишников — людей, для которых эта жизнь важна».

Под публикациями о необходимости срочно переезжать полно и ответов самих белорусов, готовых разочаровать размечтавшихся россиян. По словам жителей Республики, цены на товары «по-европейски высокие», а зарплаты — не дотягивают даже до уровня Санкт-Петербурга. Да и политическая обстановка довольно напряженная. Карьерного роста нигде, кроме столицы, ждать не стоит, но для тихой семейной жизни подойдет, рассказала София, которая родилась в Белоруссии:

«Я переехала из Витебска в Санкт-Петербург в 2016 году, потому что в Белоруссии по моей специальности — дизайнер — нормальной работы практически нет. Точнее, она есть, но либо с очень низкой оплатой, либо в сфере IT, где конкуренция огромная. В Белоруссии мало насыщенных программ, событий и концертов, а путешествия за границу обходятся гораздо дороже. Чем дольше живешь в России, тем сильнее ощущаешь различие менталитетов: белорусы более трудолюбивые и дружелюбные».

Судя по публикациям в соцсетях, переезжать готовы прежде всего те, кто работает удаленно. Но многих белорусских комментаторов это не устраивает. Они переживают, что если россияне все-таки решаться перебраться, то это разгонит цены на жилье. И опасения оправданы. В 2022-м массовый приток россиян спровоцировал двукратное увеличение стоимости квартиры и ставок аренды в Турции, Грузии, Армении и Узбекистане.

Ангелина Зотина