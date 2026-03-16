Telegram пост сдал

Доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель близится к 90%. Разницу в степени блокировки участники рынка объясняют особенностями настройки оборудования для фильтрации трафика. Фактически же Telegram уже перестал полноценно функционировать: если ранее в мессенджере блокировались мультимедиа, то теперь и сообщения отправляются со значительной задержкой.

В среднем по России доля неудачных запросов к доменам Telegram за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4%, на 47 процентных пунктов ( п. п.), следует из данных сервиса Merilo (разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo), с которыми ознакомился “Ъ”. При этом в Центральном федеральном округе за неделю доля запросов к Telegram с ошибками выросла на 60 п. п., до 76,5%, а в Северо-Западном ФО — на 53,5 п. п., до 78% (см. график).

В целом начиная с выходных 14–15 марта скорость работы Telegram значительно снизилась как в мобильной сети, так и в фиксированной. Если ранее в мессенджере мультимедиа загружались с перебоями, то начиная с выходных и текстовые сообщения отправлялись с задержкой. На сайтах «Сбой.рф» и Downdetector за последние сутки о сбоях в работе Telegram поступило более 14 тыс. жалоб. В Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

В августе 2025 года в Telegram и WhatsApp были заблокированы голосовые вызовы. В начале февраля 2026 года Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram: в мессенджере начались проблемы с загрузкой мультимедиа в России. В службе заявляли, что продолжат ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

В январе 2026 года, сообщал Forbes со ссылкой на MediaScope, Telegram стал самым популярным мессенджером в РФ с 95,98 млн пользователей, хотя бы раз за месяц открывших этот мессенджер на своем устройстве (у WhatsApp – 89,42 млн).

Неравномерность блокировки собеседник “Ъ” на IT-рынке объясняет особенностями работы технических средств противодействия угрозам: «У каждого из этих узлов фильтрации своя мощность, и при сегодняшнем количестве правил фильтрации — около 2,5 млн — не все узлы справляются с этим одинаково успешно».

С ним соглашается директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова: «Оборудование для фильтрации трафика настраивают у провайдеров постепенно и с разной скоростью: где-то системы уже работают на полную мощность, а где-то находятся в стадии тестирования». При этом, говорит она, в структуре трафика происходят заметные изменения: мессенджер превращается в «текстовую» платформу, «где сообщения проходят еще более или менее, а вот загрузка фото и видео деградирует сильнее всего».

Основные потери от блокировки Telegram понесут не крупные компании, а малый и средний бизнес, который выстроил в Telegram маркетинговые воронки, ботов для приема заказов и клиентскую поддержку.

«Для них переход — это, по сути, пересборка бизнес-модели, а не просто смена мессенджера. Сильнее всего блокировка ударит по сервисному бизнесу и онлайн-торговле — для этих компаний Telegram является основным каналом привлечения клиентов, продолжает господин Кудряшов. IT-компании пострадают иначе: для них Telegram — это прежде всего инструмент внутренней координации, и разрыв коммуникаций во время развертывания или инцидента может стоить дневной выручки»,— говорит партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Технически отключить Telegram на 100% для всех очень сложно из-за архитектуры, но «вполне реально довести ситуацию до состояния, когда пользоваться им станет невозможно», считает Анастасия Биджелова. «Исход в любом случае один: либо власти добьются того, что мессенджер полностью перестанет функционировать, либо пользователи попросту устанут от бесконечных проблем и сами перейдут на более стабильные аналоги»,— уверена она.

Алексей Жабин