Глава правительства ДНР сообщил о повторном ударе ВСУ по энергообъектам

О предыдущем ударе по инфраструктуре региона председатель правительства сообщил вчера днем. Проблемы со светом возникли в Донецке, Мариуполе и в других городах. «Тяжелой остается ситуация в Киевском районе столицы... Здесь ремонтно-восстановительные работы продолжатся как минимум до 23 числа — свет будет подаваться по аварийной схеме»,— сообщал Андрей Чертков.