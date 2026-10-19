Глава правительства ДНР сообщил о повторном ударе ВСУ по энергообъектам
Вооруженные силы Украины вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Донецкой народной республики (ДНР), заявил председатель правительства региона Андрей Чертков. По его словам, удар был нанесен сразу после завершения ремонтных работ.
«Впереди еще одна бессонная ночь. Господи, помоги нам все это выдержать и помоги нашим парням»,— написал господин Чертков в Telegram. Специалисты приступят к ремонту, как только прекратятся обстрелы, сообщил он.
О предыдущем ударе по инфраструктуре региона председатель правительства сообщил вчера днем. Проблемы со светом возникли в Донецке, Мариуполе и в других городах. «Тяжелой остается ситуация в Киевском районе столицы... Здесь ремонтно-восстановительные работы продолжатся как минимум до 23 числа — свет будет подаваться по аварийной схеме»,— сообщал Андрей Чертков.
По его словам, с каждой новой атакой восстанавливать инфраструктуру становится все тяжелее. «Теперь речь идет не только о ремонте, но и о защите объектов»,— подчеркивал председатель.