В Кремле ответили на обвинения России в причастности к протестам в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения западных стран в причастности Москвы к беспорядкам в Европе уже нигде не воспринимаются всерьез.
«К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе»,— сказал он в разговоре с телеканалом «Звезда».
Ранее премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Россию и Иран в подготовке протестов в стране. На прошлой неделе мирные студенческие демонстрации, продолжавшиеся несколько месяцев по всей стране, резко обострились. Молодые люди протестуют против высоких цен на образование и плохих условий обучения.
Беспорядки также охватили Италию, Португалию и Францию: акции протеста и столкновения с полицией охватили Милан, Лиссабон и Париж. Протестующие выступают против дороговизны жизни и жилья.