В Приморье задержали девушку по делу о работе на разведку Украины
В Приморье задержали и заключили под стражу 22-летнюю жительницу города Большой Камень, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Фигурантке инкриминируется госизмена.
По данным УФСБ РФ по Приморью, местная жительница за вознаграждение собирала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры региона — релейных шкафах, комплексных трансформаторных и энергетической подстанциях. Данные она передавала представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Какое вознаграждение она получила за это, не уточняется.
Женщина признала вину и активно сотрудничает со следствием, уточняется в пресс-релизе. Максимальное наказание за госизмену — пожизненное лишение свободы.