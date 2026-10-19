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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Приморье задержали девушку по делу о работе на разведку Украины

В Приморье задержали и заключили под стражу 22-летнюю жительницу города Большой Камень, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Фигурантке инкриминируется госизмена.
По данным УФСБ РФ по Приморью, местная жительница за вознаграждение собирала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры региона — релейных шкафах, комплексных трансформаторных и энергетической подстанциях. Данные она передавала представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Какое вознаграждение она получила за это, не уточняется.
Женщина признала вину и активно сотрудничает со следствием, уточняется в пресс-релизе. Максимальное наказание за госизмену — пожизненное лишение свободы.
Алексей Чернышев, Владивосток
Шпионаж и госизмена
Приморье