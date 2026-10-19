В Приморье задержали девушку по делу о работе на разведку Украины

По данным УФСБ РФ по Приморью, местная жительница за вознаграждение собирала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры региона — релейных шкафах, комплексных трансформаторных и энергетической подстанциях. Данные она передавала представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Какое вознаграждение она получила за это, не уточняется.