Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цифровую свободу выдали дозированно

Надолго ли в Москве заработал интернет

Столица снова вышла в онлайн — в городе заработали мобильная связь и интернет. Но пока только в центре. Это подтверждают слушатели “Ъ FM” в нашем Telegram-канале, а также операторы «Т2 Мобайл» и «Вымпелком».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мобильный интернет в Москве восстановлен — теперь все работает в обычном режиме», — такие сообщения от операторов жители столицы ждали больше двух недель. Из-за вынужденного цифрового детокса под ударом оказались даже общественные туалеты: их платежные системы работают только через сеть. Так что и наличка спасала не всегда. Во вторник в центре внезапно стабильно заработали и мобильная связь, и интернет. А заодно ослабли ограничения Telegram и разблокировались некоторые ресурсы, доступ к которым был ограничен. «А что случилось?» — недоумевают пользователи соцсетей. “Ъ FM” задал этот вопрос консультанту по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексею Лукацкому:

«Поскольку угроза, возможно, отпала, мобильный интернет опять включили. Думаю, с точки зрения спецслужб эксперимент был признан успешным, а вот гражданам и бизнесу было несладко. Можно предполагать, что он повторится и на 9 мая, и на осенних выборах. По сути, любые официальные или массовые мероприятия минимум до окончания СВО будут сопровождаться отключением мобильного интернета».

Впрочем, порадоваться смогли не все. По словам корреспондентов “Ъ FM”, неполадки сохраняются в некоторых округах, например, в районе шоссе Энтузиастов и в Орехово-Борисово. С чем это может быть связано, рассуждает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров:

«Как мы помним, теперь ФСБ может ограничивать доступ к связи в отдельных районах без уведомления. Это тоже важно учитывать, обращая внимание на разные атаки БПЛА и другие ведомственные потребности. Поэтому то, что интернет заработал в центре, — прекрасно. Это означает, что "белые списки" в целом работают. В отдельных районах связь не функционировала, возможно, из-за средств защиты, а может, из-за банальной структуры сети. То есть информация о разблокировках дошла не полностью».

«Белые списки» заработали лишь спустя неделю после начала перебоев и не везде на полную мощность, поскольку в некоторых районах до сих пор отключены базовые станции, писали Forbes и «Коммерсантъ». Операторы объясняли перебои «обеспечением мер безопасности». Но в «строгом соответствии с действующим законодательством», добавляли в Кремле. Хотя фактически блокировки могут преследовать разные цели, отмечает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский:

«Перекрывать связь могут как для замены оборудования, которого у мобильных операторов в недостатке, так и для мер защиты во время атаки дронов. Причем в отличие от столицы, которая находится в окружении достаточно мощной системы ПВО, региональные центры просто должны отключать интернет. Думаю, тренировка проводилась по областным центрам, а на столице изучались достаточно боевые схемы.

Что будет дальше, может подсказать опыт других городов-миллионников. Воронеж, например, находится достаточно далеко от линии боестолкновения, но тем не менее практически каждый день в городе объявляется угроза атаки БПЛА или воздушная тревога. Там мобильный интернет работает только по "белым спискам". Возможно, мы по всей стране придем к практике достаточно долгого нахождения в режиме работы только разрешенных сайтов».

Вернуться к этой практике могут уже в ближайшее время, не исключают собеседники “Ъ FM”. И советуют не отвыкать от аналоговых способов общения и не избавляться от бумажных карт.

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все