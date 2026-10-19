Вьетнам заключил соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европы

Переговоры о свободной торговле между сторонами велись с 2012 года, однако долгое время оставались замороженными. Процесс удалось возобновить лишь в прошлом году из-за глобальной напряженности вокруг торговых пошлин США, а уже в июле 2026 года стороны успешно завершили согласование сделки.