Вьетнам заключил соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европы
Министерство торговли Вьетнама сообщило о подписании соглашения о свободной торговле с Норвегией, Швейцарией, Исландией и Лихтенштейном, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию вьетнамского и норвежского правительств.
Объем двусторонней торговли между Вьетнамом и странами-членами ЕАСТ составляет в среднем $2 млрд. Страна, в основном, экспортирует морепродукты, обувь, текстиль, машины и оборудование, электронику и компоненты на рынок ЕАСТ. Импортирует Вьетнам промышленные машины и оборудование, химикаты, фармацевтические препараты и сырье для производства.
После вступления соглашения в силу около половины норвежского экспорта во Вьетнам освободят от пошлин, а в течение семи лет этот показатель превысит 98%, уточнили в правительстве Норвегии.
Переговоры о свободной торговле между сторонами велись с 2012 года, однако долгое время оставались замороженными. Процесс удалось возобновить лишь в прошлом году из-за глобальной напряженности вокруг торговых пошлин США, а уже в июле 2026 года стороны успешно завершили согласование сделки.