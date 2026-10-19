Тайка Вайтити приостановил работу над своим фильмом по «Звездным войнам»
Фильм новозеландского кинорежиссера и сценариста Тайки Вайтити по вселенной «Звездных войн» официально заморожен. Об этом он сообщил в интервью изданию Inverse во время промокампании своей новой картины «Клара и Солнце».
«Не хочу вас расстраивать, но мы действительно откладываем его в долгий ящик и вместе работаем над другим проектом»,— сказал господин Вайтити. По его словам, сейчас он сосредоточен на работе над четырьмя другими картинами. Подробностей господин Вайтити не привел.
Фильм начали снимать еще в 2020 году. Режиссер говорил, что хочет вернуть во франшизу атмосферу атмосферу оригинальной трилогии Джорджа Лукаса, но при этом создать более самостоятельную историю. Как отмечает Inverse, проект долгое время не двигался с мертвой точки, но в апреле этого года стало известно, что над сценарием будет работать автор картин «Фаворитка» и «Бедные-несчастные» Тони Макнамара. Экс-глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди ранее утверждала, что проект «еще в какой-то степени жив».