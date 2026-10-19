Тайка Вайтити приостановил работу над своим фильмом по «Звездным войнам»

«Не хочу вас расстраивать, но мы действительно откладываем его в долгий ящик и вместе работаем над другим проектом»,— сказал господин Вайтити. По его словам, сейчас он сосредоточен на работе над четырьмя другими картинами. Подробностей господин Вайтити не привел.