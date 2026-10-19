Песков назвал возможную дату визита премьера Индии в Россию
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, скорее всего, состоится в 2027 году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва ждет премьер-министра Индии с официальным визитом в 2026 году. По его словам в мае, встречу будут «готовить в верхах».
В сентябре Нарендра Моди принял приглашение президента РФ Владимира Путина поучаствовать в 24-м ежегодном саммите Индия — Россия. Даты саммита пока не определены.