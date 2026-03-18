Для Telegram выстраивают каналы связи

Владельцы Telegram-каналов начали массово регистрировать юрлица в странах СНГ. Это нужно, чтобы продолжать получать деньги за рекламу в мессенджере, если в России ее окончательно запретят, пишут пользователи соцсетей. По их словам, легче всего виртуально переехать в Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию.

Впрочем, опрошенные “Ъ FM” блогеры и эксперты медиаиндустрии сомневаются в работоспособности этой схемы. Житель Белоруссии и основатель «Креативного агентства Муравьева» Иван Муравьев указывает на высокие издержки:

«Не думаю, что это прямо массовая история, потому что большинство попадут на дополнительные налоги: те же ввозные НДС, сборы на рекламу в других странах, которые, например, в Белоруссии менее выгодны, чем в России. Я думаю, что Telegram будет замедлен, но там по-прежнему останется довольно большой кусок аудитории. Либо мы говорим о "сером" рынке рекламы».

Две недели назад Федеральная антимонопольная служба сообщила, что размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен, считается нарушением закона. Речь в том числе о Telegram и YouTube. Однако официально эти площадки в России не заблокированы. В Роскомнадзоре назвали позицию ФАС исчерпывающей, других разъяснений не последовало. Если за рекламу в мессенджере начнут штрафовать, перерегистрация юрлица ничего кардинально не изменит, говорит житель Армении и владелец нескольких Telegram-каналов Артур Берг:

«Если вы хотите продавать рекламу российским юрлицам, глобально вам придется так же подавать информацию о рекламе в единый реестр. Более того, так как аудитория остается в России, все штрафы и проблемы будут ровно такими же. И третий вопрос: далеко не все рекламодатели готовы переводить деньги в другие страны, потому что для них это тоже риски.

Даже если вы будете за рубежом, штрафы все равно получите — просто в другом виде. Или их могут передать, например, выбранной вами стране, если сумма достигнет определенного порога. Мне кажется, это агония рынка — попытка сделать хоть что-то на всякий случай, чтобы предусмотреть вариант ухода из российской юрисдикции».

Российские бренды вряд ли пойдут на сотрудничество с зарубежными юрлицами, считает основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак:

«Некоторое количество компаний сейчас приостанавливают работу в Telegram и возвращаются к доступным каналам, которые пока еще не заблокированы. Бренды могут наказывать здесь в первую очередь — это проблема не Telegram-каналов, а самих компаний. Пойдут ли они на это, вопрос хороший, как и то, как вообще будет развиваться рынок с точки зрения размещения на запрещенных площадках. Понятно, что доля "серого" сегмента увеличится, но неизвестно, насколько это будет работать в официальном виде через зарубежные юрлица.

Предположу, что владельцы крупных каналов продолжат регистрироваться за рубежом, потому что для них это — вариант хотя бы на короткий промежуток времени. Как будет дальше, никто не знает. Регуляторика сейчас меняется каждый день».

По данным портала TGStat, в России на конец 2025 года было зарегистрировано свыше 1 млн Telegram-каналов, а также 99 тыс. чатов с суммарной аудиторией почти 5 млрд аккаунтов. Как подсчитали в Ассоциации развития интерактивной рекламы, по итогам прошлого года бюджеты компаний на продвижение в мессенджере достигли 18 млрд руб.

Никита Путятин