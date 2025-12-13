Крушение самолета Ан-22 и дискуссия о конфискации российских активов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей»

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей»

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Цифры недели 7 человек погибли в результате крушения самолета Ан-22 в Ивановской области. Борт эксплуатировался более 50 лет. По итогам 2025 года выпуск стали в России снизится до 66,5 млн тонн, а потребление — до 38,9 млн тонн, что свидетельствует об одном из самых затяжных кризисов за свою историю отрасли. До 12 трлн руб. инвестиций к 2030 году планирует привлечь правительство РФ в рамках перезапуска Стратегии развития Дальнего Востока. 89% российских предпринимателей считают необходимой реформу судебной системы РФ.

По букве закона 8 декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о геноциде мирного населения ДНР и ЛНР. В числе фигурантов два бывших президента Украины, премьер-министр страны и несколько глав силовых ведомств. Фигуранты дела об убийстве журналиста Sputnik Рассела Бентли получили от 1,5 года до 12 лет лишения свободы. Владимир Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения на период до 2030 года. Зампреда «Яблока» иноагента Льва Шлосберга внесли в список террористов и экстремистов. Великобритания ввела санкции против философа Александра Дугина. Имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской «дочки». В Конгресс США внесли законопроект о выходе страны из НАТО.

Цитаты недели «Если Европа решит воевать, то Россия к этому готова хоть сейчас» (министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя украинское урегулирование). «Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза» (председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен о возможном присвоении активов РФ во время конференции «коалиции желающих»). «Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны… Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее» (премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по поводу дискуссии о конфискации российских активов). «Его (Николаса Мадуро.— “Ъ”) дни сочтены» (президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico).

Инициативы недели Российский союз участников рынка недвижимости предлагает Госдуме подключить МВД к сделкам, имеющим признаки мошенничества. В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации доходов для чиновников и ввести постоянный мониторинг финансового положения чиновников. В черный список ЕС предложили внести трех российских политологов — Федора Лукьянова, Дмитрия Суслова и Андрея Сушенцова. Для поддержки российских пивоваров власти планируют запустить по всей стране специализированные ярмарки пива.

Отставки и назначения Премьер-министром Чехии назначен Андрей Бабиш. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на фоне массовых протестов в стране. Новые собственники Ura.ru из холдинга «Ридовка» уволили несколько руководителей издания, включая главного редактора Диану Козлову. Новым главредом стала Анастасия Гусарова.