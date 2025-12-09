Дальний Восток пройдет по этапам

Белый дом готовит перезапуск Стратегии развития Дальнего Востока — новый этап ее реализации, рассчитанный до 2030 года, должен обеспечить рост социально-экономических показателей макрорегиона на основе уже созданной ресурсно-индустриальной базы и действующей системы преференциальных режимов. Среди поставленных к 2030 году целей — увеличение объема привлеченных инвестиций до 12 трлн руб., переформатирование дальневосточной экономики за счет повышения доли перерабатывающей промышленности и высокотехнологичных отраслей, рост численности населения (в том числе за счет миграционного притока и развития городов).

Правительство на стратегической сессии во вторник, 9 декабря, обсудило подготовку Стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036-го. Она должна заменить аналогичный документ, действующий до конца 2025 года. Как сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, за время реализации действующей стратегии валовой региональный продукт на Дальнем Востоке вырос на 25%, привлечено 5,5 трлн руб. частных инвестиций, создано свыше 170 тыс. новых рабочих мест. По словам премьера, результат во многом обусловлен различными введенными льготами и преференциальными режимами — речь, в частности, о территориях опережающего развития (ТОР).

Отметим, что властями уже поставлена задача по наращиванию к 2030 году объема инвестиций в макрорегион до 12 трлн руб., в связи с чем готовится донастройка льготных режимов. С 2026 года планируется запустить международные ТОР, нацеленные на реализацию проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью с партнерами из дружественных стран. Обсуждается также формирование единого префрежима — «супер-ТОР», который будет распространен на всю территорию Дальнего Востока и даст инвесторам возможность выбора конкретных преференций с учетом специфики проектов (см. “Ъ” от 3 сентября).

В целом, следовало из слов Михаила Мишустина, ресурсно-индустриальная база для развития потенциала, прежде всего промышленного, Дальнего Востока построена. Также власти видят возможности для развития туризма, сельского хозяйства, зеленой энергетики, креативных индустрий. Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил на заседании, что экономику макрорегиона планируется перестраивать за счет увеличения доли в ней высокотехнологичных отраслей.

Планируется обеспечить рост авиа- и судостроения, научных центров, космических сервисов, IT и связи — к 2036 году вклад этих отраслей должен увеличиться более чем вдвое и превысить 1,5 трлн руб.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заверил при этом, что власти не отказываются от традиционно сильных секторов Дальнего Востока — транспорта, логистики, горнодобычи, рыбохозяйственного комплекса. Сырьевой сектор, по словам Юрия Трутнева, планируется развивать не только за счет наращивания объемов выпуска, но и за счет увеличения степени передела. Для этого необходимо построить новые энергомощности, повысить геологическую изученность территорий с 35% до 60% и расширить пропускную способность транспортной системы. Тогда, полагает вице-премьер, дополнительные инвестиции к 2030 году составят 7,5 трлн руб., а вклад добывающего комплекса в экономику вырастет более чем вдвое — до 8,5 трлн руб.

Вошел в стратегию и блок социальных задач. Как отметил Михаил Мишустин, уже сформировалась тенденция по сокращению оттока населения с Дальнего Востока и впервые за много лет на территорию макрорегиона прибыло свыше 24 тыс. новых жителей. По словам Алексея Чекункова, к 2030 году ожидается миграционный прирост в размере еще 25 тыс. человек, к 2036-му — 40 тыс. Для этого власти запускают проекты развития городов. По приведенной министром оценке, реализация мастер-планов городов обеспечит прирост валового городского продукта на 44% к 2030 году и на 62% — к 2036-му.

