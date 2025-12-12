Главным редактором Ura.ru стала Анастасия Гусарова

Главным редактором информационного агентства Ura.ru стала уральский журналист Анастасия Гусарова, сообщил «Ъ-Урал» источник.

Анастасия Гусарова работала в ряде изданий, включая Ura.ru, «РБК Тюмень», «Новый день». В последнее время госпожа Гусарова руководила Telegram-каналом «Погоны и галстуки», связанным с агентством Ura.ru. Ранее она занимала должность директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области.

Назначение произошло после того, как новые владельцы Ura.ru — холдинг «Ридовка» уволили часть сотрудников редакции, включая главу редколлегии Михаила Вьюгина, главного редактора Диану Козлову, заместителя главного редактора Антона Ольшанникова и руководителя региональных редакций Игоря Сергеева.

Напомним, с 11 декабря работа редакции Ura.ru приостановлена на трое суток. По словам главы холдинга «Ридовка» Андрея Ткаченко, приостановка в деятельности требуется для «переговоров с журналистами».

О том, что Ura. ru вошло в холдинг «Ридовка» (Telegram-канал Readovka) стало известно в конце ноября. Согласно сервису Kartoteka.ru, владельцами юридического лица издания — «Сибирско-Уральской медиакомпании» является компания «Реадовка67» (75%), а 25% принадлежит Михаилу Вьюгину.

Смена руководства Ura.ru произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ.

Артем Путилов, Полина Бабинцева