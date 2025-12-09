Фон дер Ляйен назвала присвоение активов РФ «ключевым актом для обороны ЕС»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины является ключевым актом для обороны Евросоюза.

«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза»,— сказала госпожа фон дер Ляйен по итогам видеоконференции участников «коалиции желающих» в Лондоне (цитата по ТАСС).

Председатель ЕК пояснила, что речь идет о схеме «репарационного кредита», в основе которой лежит денежное выражение заблокированных российских суверенных активов.

ЕК рассчитывает на саммите ЕС 18–19 декабря принять решение о присвоении €210 млрд российских активов. Основная их часть (€185 млрд) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear.