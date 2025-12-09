Портфельный покидающий

Итальянская Unicredit Group перешла к активному сворачиванию российского бизнеса. Как выяснил “Ъ”, практически весь долгосрочный портфель компании «Юникредит-лизинг» (контракты на 3 млрд руб.) продан российской «ПР-Лизинг». Одновременно из Юникредит-банка, владеющего «Юникредит-лизингом», уходят ведущие топ-менеджеры, включая председателя правления. По словам источников “Ъ”, европейский акционер ориентирует группу на сокращение присутствия в РФ по образцу другой итальянской группы — Intesa. Подобная стратегия способна минимизировать финансовые потери итальянцев при продаже российского банка, указывают эксперты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, компания «ПР-Лизинг» приобрела у лизинговой «дочки» Юникредит-банка практически весь портфель долгосрочных контрактов. В Юникредит-банке не ответили на запрос “Ъ”, в «ПР-Лизинге» подтвердили факт сделки, отказавшись назвать ее сумму. «Компания продолжает стратегию приобретения портфелей, адаптируясь к высоким ставкам и меняющимся условиям и стагнации рынка,— отметили там.— Стратегия роста через слияния и поглощения была заложена в компании еще в 2018 году». Особенностью последней сделки стала привязка расчетов к доллару США, для ее финансирования компания использовала в том числе выпуск квазивалютных облигаций с амортизацией, синхронизированной с лизинговыми платежами, пояснили в компании.

«ПР-Лизинг» — универсальная компания, предоставляющая в лизинг широкий спектр имущества: от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования и недвижимости. Компания входит в инвестхолдинг «Симпл Солюшнз Капитал». По данным рэнкинга «Эксперт РА», занимала по итогам первой половины 2025 года 29-е место по объему нового бизнеса (3,159 млрд руб.).

«Юникредит-лизинг» входит в европейскую группу Unicredit, 100-процентным акционером компании является Юникредит-банк. Приоритетным направлением бизнеса является лизинг различных видов транспортных средств, сельскохозяйственной и строительной техники, промышленного и энергетического оборудования. Данных о компании в рэнкинге «Эксперт РА» нет.

Согласно отчетности «Юникредит-лизинга», по РСБУ чистые инвестиции компании в лизинг на начало 2025 года оценивались в 10 млрд руб., при этом почти 5,6 млрд руб.— это краткосрочные вложения (сроком до года).

По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией в компании, в рамках сделки с «ПР-Лизингом» продан портфель на сумму около 3 млрд руб. Остальная часть портфеля будет погашена в ближайшее время, знают собеседники “Ъ”.

Приобретение именно портфеля, а не целой компании — сложный процесс, требующий сложной экспертизы, но в случае с «Юникредит-лизингом» такой подход оправдан, считают эксперты. При покупке иностранной компании целиком требуется согласование с президентом РФ или правительственной комиссией, с регуляторами. Иностранный акционер продает российский актив не дороже 40% рыночной цены и делает взнос в бюджет РФ в размере 35% от стоимости актива, это обязательное требование российских властей, напоминает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. В случае покупки портфеля договоров таких сложностей нет. «Одномоментная продажа в случае иностранного бизнеса в некоторых случаях не всегда комфортна»,— соглашается управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Об ускорении процесса выхода группы Unicredit с российского рынка могут говорить и кадровые изменения в руководстве Юникредит-банка. По словам источника “Ъ” в банке, свое кресло покинул предправления Кирилл Жуков-Емельянов, проработавший в банке более 20 лет и последние 5 лет возглавлявший банк. Исполняющим обязанности назначен член правления, куратор финансового блока Алексей Оборин. Также банк покидают член правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор банка Ольга Петрова. В Юникредит-банке отказались от комментариев, в Unicredit Group не ответили на запрос “Ъ”.

По словам источников “Ъ”, уход сразу нескольких ведущих топ-менеджеров можно рассматривать в перспективе грядущей продажи банка.

Под давлением европейских властей поставлена задача сократить бизнес условно до уровня банка «Интеза», предполагает один из собеседников “Ъ”. По данным рэнкинга «Интерфакса», за третий квартал 2025 года банк «Интеза» (российская «дочка» итальянской группы Intesa) сократил объем активов на 17,7%, до 141,8 млрд руб., заняв 50-е место по этому показателю и 23-е место по капиталу (54,2 млрд руб.). Юникредит-банк на ту же дату занимал 20-е место по активам (сокращение за квартал 8,52%, до 731,4 млрд руб.) и 12-е место по капиталу (337,9 млрд руб.). «Увольнение ключевых топ-менеджеров одновременно с продажей крупного актива — это сигнал подготовки к полному выходу из страны»,— полагает Олег Абелев. «Европейские банки пытаются сохранить бизнес в России, но им приходится все активнее его сокращать»,— отмечает глава TopContact Артур Шамилов.

Глава Unicredit Андреа Орчел ранее говорил, что с 2022 года банк неоднократно пытался покинуть Россию, но процессу мешали санкции. Как сообщалось ранее, заявки на приобретение Юникредит-банка подали в Минфин Италии три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ): Asas Capital, Mada Capital и Inweasta. Собеседники “Ъ” связывали их с «Альфа-групп», впрочем, компании эту информацию не подтверждали (см. “Ъ” от 28 мая).

Ксения Дементьева, Ольга Базутова