В Конгресс США внесли законопроекты о выходе страны из НАТО

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси внес в парламент законопроект о выходе страны из НАТО. Об этом сообщил офис парламентария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Масси

Фото: Nathan Howard / Reuters Томас Масси

Фото: Nathan Howard / Reuters

В тексте проекта HR 6508 «Закон о НАТО» говорится, что Североатлантический альянс является пережитком холодной войны. Автор инициативы указывает, что НАТО создавался для противодействия СССР, который распался 30 лет назад. С тех пор участие США в Альянсе обошлось американским налогоплательщикам в триллионы долларов, указывается в документе.

«Наша конституция не санкционировала постоянное участие во внешних конфликтах, от этого нас предостерегали отцы-основатели. Америка не должна быть мировой защитницей, особенно когда богатые страны отказываются платить за свою собственную оборону», — подчеркивается в сообщении пресс-службы конгрессмена.

В случае принятия закона президент США должен будет официально уведомить о выходе страны из НАТО. Закон констатирует, что европейские члены НАТО располагают достаточными экономическими и военными возможностями для обеспечения собственной обороны. Также в случае принятия закона средства американских налогоплательщиков будет запрещено использовать для финансирования бюджетов НАТО.

Указывается, что коллега господина Масси по партии, сенатор от штата Юта Майк Ли внес аналогичный законопроект (S.2174) в верхнюю палату Конгресса.