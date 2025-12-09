Здоровью указали новые горизонты

Приоритетами новой стратегии развития здравоохранения в РФ к 2030 году станут импортозамещение и лекарственная независимость, следует из утвержденного указом президента документа. Это соответствует приоритетам развития российской фармацевтической отрасли, однако вызывает вопросы у пациентских организаций: разработка лекарств порой занимает десятилетия, а объем внутреннего рынка РФ слишком мал для одновременного финансирования широкого круга инновационных поисков.

Кремль утвердил указом президента №896 от 8 декабря новую стратегию развития здравоохранения в РФ — документ описывает основные параметры развития отрасли до 2030 года. Предыдущая версия стратегии действует до конца 2025 года. В течение полугода правительство должно будет утвердить план мероприятий по реализации нового стратегического документа.

Документ описывает основные достижения российского здравоохранения за последние пять лет по нескольким направлениям. Так, с 2019 года в рамках программы модернизации первичного звена федеральные и региональные власти создали, реконструировали и отремонтировали свыше 10 тыс. объектов здравоохранения, оснастили оборудованием 653 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделения, построили 18 онкологических диспансеров, создали 569 центров амбулаторной онкологической помощи и 21 детскую больницу. Обновление инфраструктуры позволило привлечь в отрасль дополнительные кадры — более 12,5 тыс. специалистов, а число врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, увеличилось с 307,58 тыс. человек в 2019 году до 313,17 тыс. человек в 2024-м. В части цифровизации можно отметить стопроцентный охват медорганизаций электронными медицинскими системами, а также распространение телемедицины — общее число таких консультаций в 2024 году составило более 15 млн.

В свою очередь, это позволило повысить удовлетворенность россиян медпомощью почти на четверть, до 59%, и увеличить выявляемость ключевых в структуре смертности заболеваний, хотя это и «омрачает» статистику. Так, уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения вырос на 8,5%, новообразованиями — на 9,7%, сахарным диабетом — на 8,8%.

С учетом текущего состояния системы документ фиксирует несколько ключевых вызовов в отрасли в перспективе — это старение населения, необходимость дальнейшего повышения доступности лечения и требование обеспечения технологического суверенитета.

В предыдущей версии, отметим, в их числе был рост числа детей-инвалидов, а также замещение бесплатных медицинских услуг платными.

Основная задача стратегии в части улучшения здоровья граждан — это внедрение здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Как ранее заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, необходимо к 2030 году увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6% и сократить употребление алкоголя до 7,8 л на душу населения. Эти факторы риска, напомним, считаются ключевыми для развития большинства неинфекционных заболеваний — сердечно-сосудистых болезней, онкологических заболеваний и диабета.

Помимо этого, в части технологического суверенитета стратегия предполагает рост доли произведенных в России по полному циклу лекарств до 90%, а медицинских изделий — до 40%. Также до 90% должна вырасти доля отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП. Такие задачи соответствуют целям стратегии развития фармацевтической отрасли РФ, которая в своей нынешней версии также сделала приоритетом создание российских оригинальных лекарств.

Именно это вызывает вопросы у пациентского сообщества. «Мы положительно оцениваем ряд пунктов новой стратегии, однако процесс импортозамещения не должен идти в ущерб интересам пациентов. Ряд оригинальных препаратов, вероятно, будет сложно локализовать в РФ к 2030 году, но они все так же будут нужны отдельным группам россиян»,— отмечает сопредседатель Всероссийского сообщества пациентов Юрий Жулев. «Фармацевтика все-таки глобальная индустрия, инновационные лекарства появляются в разных странах. Обеспечить все прорывы в рамках одного рынка будет невозможно»,— соглашается глава Института экономики здравоохранения Лариса Попович.

