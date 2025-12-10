Откройте сделки, полиция

Нарастающий негатив вокруг скандалов при сделках со вторичным жильем вынуждает участников рынка ускоренно искать решение проблемы. Так, Российский союз участников рынка недвижимости предлагает Госдуме подключить МВД к сделкам, имеющим признаки мошенничества. В частности, привлекать психологов ведомства для оценки состояния продавцов при наличии признаков мошенничества. Однако это может привести к росту издержек и существенно снизить скорость сделок, предупреждают эксперты.

Президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов направил участникам круглого стола «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости», проходившего в Госдуме, обращение с предложениями по совершенствованию законодательного регулирования сделок на вторичном рынке жилья. Письмо было направлено 20 ноября, с ним ознакомился “Ъ”.

Среди инициатив ассоциации, в частности, инициировать внесение изменений в закон «О госрегистрации недвижимости», предусматривающих возможность приостановки сделок по мотивированному запросу МВД при выявлении признаков мошенничества, разработать стандартную анкету продавца совместно с судебно-медицинскими экспертами для последующего включения ее в обязательный пакет документов сделки. Союз также предложил привлекать психологов ведомства для оценки состояния продавцов при наличии признаков мошенничества. В Госдуме и МВД не ответили на запрос “Ъ”.

Лариса Долина, певица, о продаже квартиры в ТВ-программе «Пусть говорят» 5 декабря: «На меня аферисты воздействовали, контролировали круглосуточно и привели к тому, что случилось».

Проблема на рынке вторичного жилья, при которой продавец передает мошенникам средства, вырученные от продажи своего жилья, и позже оспаривает сделку в суде, оставляя покупателя без денег и квартиры, стала острой в последний месяц. Наиболее ярким таким случаем стало дело певицы Ларисы Долиной, которая после продажи своей элитной квартиры в Хамовниках в центре Москвы передала деньги мошенникам и вернула себе право собственности на имущество через суд (см. “Ъ” от 28 ноября). Число аналогичных случаев по всей стране выросло на 15–20%, говорили ранее “Ъ” юристы.

В заседании круглого стола по борьбе с мошенничеством на рынке вторичного жилья, который прошел в Госдуме, приняли участие депутаты, представители Верховного суда, Минюста, Росреестра, МВД России, Росфинмониторинга, СК, банков, страховых компаний, риэлторы, а также пострадавшие от мошенничества граждане. Участники выявили ряд проблем на рынке недвижимости, среди которых — неработающая реституция, противоречивая судебная практика, недостаточная защищенность добросовестного покупателя.

Депутаты предлагали ввести «период охлаждения», то есть удлинение периода регистрации сделок с жилой недвижимостью. Также в нижней палате намерены проработать вопрос привлечения к сделкам с жильем родственников или близких лиц продавца.

Пока законодатели ищут решение, покупатели стараются сами обезопасить свои сделки.

Число сделок на вторичном рынке жилья со страхованием титула, которое защищает покупателя, если право собственности после сделки оспаривается, выросло в семь-десять раз на фоне «дела Долиной», говорили ранее в «Самолет Плюс».

Новая инициатива Российского союза рынка недвижимости способна снизить количество спорных ситуаций на вторичном рынке и повысить защищенность сторон, считает старший юрисконсульт юридического центра «Миэль» Анастасия Захарова. Расширение полномочий МВД в этой области вынудит многих потенциальных нарушителей отказаться от своих преступных планов, соглашается управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Взаиморасчеты на вторичном рынке жилья обычно происходят после регистрации договора. Остановив сомнительную сделку на стадии оформления, можно избежать признания ее впоследствии недействительной, отмечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Предлагаемые меры вряд позволят полностью нивелировать риски мошенничества, осторожен директор сети агентств «Этажи» Ильдар Хусаинов. Они могут привести к росту издержек и существенно снизят скорость сделок на рынке в целом, предупреждает партнер практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. Эксперт напоминает, что приостановка регистрации возможна и сейчас по заявлению любой стороны сделки. В этой связи не вполне понятно, по чьему запросу МВД будет приостанавливать регистрацию, если сами стороны не считают это необходимым, добавляет он. Кроме того, заполнение анкеты продавцом в любом случае не сможет заменить судебно-психиатрическую экспертизу, так как главный риск такого документа — его формальное заполнение, резюмирует юрист бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев.

Дарья Андрианова