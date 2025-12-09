«Антей» развалился в воздухе

9 декабря в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» военные следственные органы СКР возбудили уголовное дело. Предполагается, что ветеран советской, а потом и российской авиации разбился из-за технической неисправности. По словам очевидцев, «транспортник» начал разваливаться еще в воздухе, а потом его обломки рухнули в водохранилище в Ивановской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ан-22

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ан-22

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Катастрофа произошла около 12 часов. По словам очевидцев, Ан-22 внезапно начал разваливаться в воздухе, а обломки его фюзеляжа рухнули в Уводьское водохранилище рядом с деревней Иванково. Источники «Ъ» рассказали, что полет проводился после очередных регламентных работ, борт эксплуатировался более 50 лет и, скорее всего, потерпел катастрофу из-за технической неисправности. На его борту находились семь человек (пять членов экипажа и два пассажира), которые погибли. Жертв и разрушений на земле удалось избежать. Тела, как и бортовые самописцы «Антея», предстоит найти водолазам.

Пока же в ВКС Минобороны создана комиссия для изучения обстоятельств ЧП, а в военных следственных органах возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Следователи осматривают место катастрофы, изымают документацию, связанную с эксплуатацией и ремонтом самолета, а также образцы топлива, которые будут направлены на экспертизу.

При этом источники «Ъ» в военном ведомстве сообщили, что разбившийся борт был последним из находившихся в эксплуатации в России Ан-22. В 2024 году Ан-22 сняли с вооружения.

Николай Сергеев