Имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской «дочки»

Суд в Париже арестовал все имущество компании Google France по требованию российской дочерней компании. Об этом рассказал партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.

Арест был наложен по заявлению ООО «Гугл» — дочерней компании Google International LLC. «Арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской дочки Google France подобно тому как Google поступил с российской дочкой — до конца рассмотрения французским судом заявления ООО “Гугл”»,— сообщил господин Зурабян.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и запустил процедуру конкурсного производства. В январе 2025-го суд установил, что в 2021 году компания незаконно перечислила около 9,5 млрд рублей дивидендов своей американской материнской структуре Google International LLC, а также уплатила 500 млн руб. налогов с этой суммы.

Теперь парижский суд должен рассмотреть заявление российской «дочки» Google по существу. Материнская компания и ее французское подразделение вправе оспорить арест имущества. Если же суд удовлетворит требования ООО «Гугл», арестованные активы будут обращены в счет удовлетворения требований российских кредиторов.

«Здесь подняты вопросы ответственности компании американского бигтеха за действия дочернего юридического лица, а также способности национальных судебных систем обеспечить соблюдение крупными корпорациями требований закона»,— заявил французский адвокат ООО «Гугл» Уильям Жюли. По его словам, компания не может годами зарабатывать прибыль через свою местную дочку и потом одномоментно вывести из нее все активы в нарушение обязательств перед работниками, поставщиками и клиентами.