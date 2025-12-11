Премьер Болгарии услышал свой народ

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков, вступивший в должность менее года назад, объявил 11 декабря об отставке правительства. Решение принято после многотысячных протестов по всей стране, вызванных неудовлетворительной экономической политикой властей и неспособностью кабинета министров справиться с коррупцией. В преддверии вступления в еврозону страна может столкнуться уже c восьмыми за последние пять лет внеочередными парламентскими выборами.

Росен Желязков объявил о решении уйти в отставку вместе с кабинетом министров 11 декабря — в день, когда в парламенте Болгарии планировалось голосование по вотуму недоверия правительству. C этой инициативой днем ранее выступили депутаты оппозиции из партий «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» и МЕЧ, которые сочли, что правительство ведет страну к «экономической пропасти». Но высказаться вдоволь на сей счет парламентарии так и не успели.

«Мы не сомневаемся, что правительство получит поддержку на предстоящем вотуме недоверия. Тем не менее решения Национального собрания имеют значение, когда они отражают волю суверена»,— неожиданно заявил Росен Желязков в телевизионном обращении за несколько минут до того, как должно было начаться голосование.

«Мы слышим голос граждан, мы должны откликнуться на их требования. И молодежь, и старшее поколение высказались в поддержку отставки. Эту гражданскую позицию необходимо поощрять»,— объяснил премьер, сообщая об уходе своего кабинета.

Он подчеркнул: впереди страну ждет серьезный вызов, а значит, необходимо прислушаться к лидерам протестов, к их пожеланиям и требованиям, а также обеспечить «плавный переходный период».

Заявлению премьера предшествовали масштабные протесты, прошедшие в Болгарии 10 декабря. С лозунгами «Мафия вон», «Отставка» и «За честные выборы», по оценкам СМИ, только в столичной Софии собралось от 100 тыс. до 150 тыс. протестующих. Десятки тысяч человек также выходили на митинги еще в 25 крупных болгарских городах, включая Пловдив, Варну, Велико-Тырново, Разград.

Прошедшие в среду акции стали продолжением митингов, стартовавших в конце ноября из-за законопроекта о бюджете Болгарии на 2026 год. Он включал в себя увеличение государственных расходов до 46% ВВП. Противники законопроекта настаивали, что эта цель будет достигнута в основном за счет повышения налогов, резкого роста госдолга и увеличения взносов на социальное страхование. Бизнес, в частности, критиковал это предложение из-за риска снижения инвестиций и роста теневой экономики. И все это — прямо в преддверии вступления Болгарии в еврозону с 1 января следующего года.

В начале декабря на фоне нарастающих протестных настроений, когда уже стали открыто раздаваться призывы к отставке, правительство решило отозвать законопроект о бюджете. Росен Желязков тогда сказал, что готов к компромиссу, но свой пост не оставит.

Законопроект действительно переработали, исключив из него наиболее спорные пункты. Но оппозиция, не успокоившись, настаивала: новая версия бюджета еще хуже предыдущей, поскольку ожидаемый дефицит госбюджета увеличился до 4,5%. К тому же зарплаты сотрудников силовых и правоохранительных органов, к примеру, власти пообещали увеличить, а для работников сферы здравоохранения подобные меры не разработали.

В итоге протесты не только не утихли, но и разразились с новой силой — протестующие потребовали окончательно побороть коррупцию в Болгарии. Противники правительства обрушились с критикой в первую очередь на председателя партии «Движение за права и свободы», владельца Новой болгарской медиагруппы Деляна Пеевского. Оппозиция считает, что он и бывший премьер-министр страны Бойко Борисов фактически руководят Болгарией, используя свое влияние и финансовые средства для формирования государственной политики в интересах узкого круга крупнейших болгарских бизнесменов.

В 2021 году Делян Пеевский попал под санкции Минфина США по «закону Магнитского» по обвинению в причастности к коррупционным схемам. Спустя два года рестрикции против него ввела и Великобритания — за «злоупотребление властными полномочиями путем перенаправления государственных средств для собственной выгоды». Бизнесмен все обвинения в свой адрес отрицает.

Прислушаться к обществу и уйти в отставку правительство призывал и президент Болгарии Румен Радев. Теперь он должен обратиться к парламенту с просьбой сформировать новую правящую коалицию. Если это не удастся, глава государства назначит временное правительство до проведения внеочередных выборов. В любом случае Болгарии вновь грозит политическая нестабильность — с 2021 года в стране прошло уже семь парламентских выборов, а сформировать устойчивое правительство так и не удалось.

Лусине Баласян