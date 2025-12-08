Фигуранты дела об убийстве военкора Sputnik Бентли получили до 12 лет колонии

Донецкий гарнизонный военный суд вынес решение по делу об убийстве военного корреспондента Sputnik, американца Рассела Бентли. Обвиняемыми по делу проходили четверо российских военнослужащих — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Андрей Иорданов и Владимир Бажин. Фигурантам назначили до 12 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассел Бентли

Фото: @TXDPR Рассел Бентли

Фото: @TXDPR

По 12 лет колонии получили подсудимые Вансяцкий и Иорданов. К 11 годам строгого режима приговорили подсудимого Агальцева. Всех троих признали виновными в превышении должностных полномочий, последнему также вменили побег из места лишения свободы. Наименьший срок получил фигурант Бажин — 1,5 года колонии-поселения за укрывательство преступления.

О гибели военкора стало известно в апреле 2024 года. Как установил суд, Виталий Вансяцкий принял корреспондента за диверсанта и доложил о нем командованию. После этого военнослужащим приказали доставить американца в пункт управления батальона.

В дороге бойцы начали избивать и пытать потерпевшего, чтобы тот признался в причастности к диверсиям. В результате Бентли погиб. Чтобы скрыть убийство, злоумышленники спрятали тело в багажник машины и подорвали ее тротиловой шашкой. На следующий день они вернулись к месту взрыва и сожгли останки.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В первоначальной версии обвинения фигурантам также вменяли надругательство над телом погибшего. Гособвинение запрашивало от 1,5 до 15 лет для подсудимых.

Никита Черненко