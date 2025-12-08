За геноцид Донбасса осудят заочно и даже посмертно

“Ъ” стали известны подробности резонансного уголовного дела о геноциде жителей Донбасса, в организации которого обвиняется бывшее и действующее руководство Украины. Перед судом в Донецке заочно предстанет 41 фигурант, в том числе два бывших президента страны, премьер, министры обороны и другие. От их действий, полагают в проводившем расследование СКР и Генпрокуратуре, утверждавшей обвинение, погибли более 4,9 тыс. мирных жителей ДНР и ЛНР, были разрушены тысячи домов и объектов гражданской инфраструктуры, а ущерб превысил 636 млрд руб. Дела в отношении трех обвиняемых, которые скончались, прекращать не стали, а судить их будут посмертно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В Генпрокуратуре 8 декабря было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о геноциде (ст. 357 УК РФ) мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. В нем обвиняется 41 фигурант, представляющий политическое и военное руководство Украины. Среди них экс-президенты Александр Турчинов и Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, директор СБУ Василий Малюк, главнокомандующие вооруженными силами Валерий Залужный и Александр Сырский, глава Минобороны Рустем Умеров и другие.

По данным обвинения, жители Донбасса, не согласившись с госпереворотом на Украине в 2014 году и последовавшими антиконституционными решениями и действиями нового руководства страны, включая ограничение на использование русского языка, выступили против проводимой им политики и нарушения своих конституционных прав. В ответ руководство Украины, в том числе фигуранты уголовного дела, намереваясь силовым путем получить контроль над территориями и ресурсами Донбасса, приняли решение «о частичном уничтожении населения Донецкой и Луганской областей путем убийства их жителей, причинения им тяжкого вреда здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на их физическое уничтожение».

В результате карательных операций в ЛНР и ДНР пострадали 18 640 мирных жителей, из числа гражданского населения убиты 4986 человек, ранения различной степени тяжести получили 13 654 человека, в том числе 1275 несовершеннолетних.

Отметим, что первый обстрел, упомянутый в уголовном деле, относится к 28 июля 2014 года. Тогда в результате применения тяжелых видов вооружения по Горловке погибли два человека, тяжело был ранен несовершеннолетний, а еще восемь человек пострадали.

Всего, говорится в материалах расследования, в результате обстрелов полностью и частично разрушено 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 137 тыс. домов и квартир, 1565 образовательных и 847 медицинских организаций и учреждений.

Повреждено и уничтожено 1,4 тыс. объектов социального назначения, производственных и торговых предприятий и организаций, 11,4 тыс. объектов жизнеобеспечения, коммунального хозяйства и критической инфраструктуры. Прекращение работы объектов промышленности, в том числе градообразующих предприятий, привело к росту безработицы и существенному снижению доходов населения.

Разрушено также 505 учреждений культуры и спортивных объектов, 204 православных храма, «вследствие чего произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донбасса, подорвана их культурная самобытность».

Кроме того, с 14 апреля 2014 года по 8 августа 2025 года осуществлялась «водная блокада» данных регионов, заключающаяся в перекрытии каналов водоснабжения, расположенных на контролируемой Украиной территориях ДНР и ЛНР, и разрушении с помощью обстрелов объектов инфраструктуры, обеспечивающих водоснабжение населения республик.

Только в результате разрушения объектов гражданской инфраструктуры причинен ущерб на общую сумму не менее 636,11 млрд руб.

В итоге следствие и прокуроры пришли к выводу, что жители ДНР и ЛНР были лишены общечеловеческих прав, в том числе права на жизнь, защиту материнства, детства, семьи, чести и человеческого достоинства, образования, свободу совести и вероисповедания.

Вынужденно покинули свои постоянные места проживания из-за реальной угрозы жизни, а «также в связи с созданием невыносимых для проживания условий» более 2,4 млн человек.

По данным прокуроров, в период с 2014 года до вхождения республик в состав России численность их населения сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн «за счет вынужденного переселения жителей, снижения рождаемости, увеличения смертности и естественной убыли».

Таким образом, с 2014 года, пришли к выводу участники расследования, киевским режимом целенаправленно уничтожалось мирное население и создавались невыносимые условия жизни на территории ДНР и ЛНР, рассчитанные на вынужденное переселение их жителей «либо на принудительную ассимиляцию и насильственное стирание национальной идентичности, что свидетельствует о совершении геноцида».

По данным “Ъ”, причастность обвиняемых к геноциду подтверждается в том числе показаниями более чем 2,9 тыс. потерпевших и 2,2 тыс. свидетелей, а также заключениями не менее 1950 судебных экспертиз.

В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности, если преступление направлено против интересов России и ее граждан, объяснили участники расследования основания для уголовного преследования руководства Украины.

В связи с тем, что обвиняемые скрываются от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным райсудом в их отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку следственными органами и Генпрокуратурой «приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции» фигурантов, а реальная возможность их участия в уголовном деле «отсутствует», обвиняемые предстанут перед Верховным судом ДНР заочно.

Интересно, что защитниками по назначению троих фигурантов — экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Порубия, главы МВД Дениса Монастырского и председателя Службы внешней разведки Виктора Гвоздя — в связи с их смертью были заявлены ходатайства о прекращении уголовного преследования и посмертной реабилитации. Однако в их удовлетворении следователем было отказано, поскольку установить местонахождение и выяснить позицию близких родственников по вопросу прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям «не представляется возможным в связи с отсутствием правового сотрудничества с Украиной». Полностью его прекратили после начала СВО.

Николай Сергеев