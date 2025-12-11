Ura.ru поставили на паузу

Новый владелец Ura.ru Андрей Ткаченко временно приостановил деятельность агентства, чтобы, по его словам, навести порядок. Он уже обвинил бывшего руководителя и совладельца агентства Михаила Вьюгина в выводе денег в виде многомиллионных премий, а также уволил часть редакторов. Господин Вьюгин на онлайн-брифинге для коллектива Ura.ru заявил, что информация не соответствует действительности.



О том, что редакция Ura.ru приостанавливает работу на 72 часа, «Ъ-Урал» сообщил сам господин Ткаченко. По его словам, пауза необходима, чтобы «провести переговоры с журналистами» — кто из них останется в агентстве, а кто намерен уйти.

Информационно-аналитическое агентство Ura.ru было создано в 2006 году уральской журналисткой Аксаной Пановой. Центральная редакция находится в Екатеринбурге. В декабре 2011 года 51% доли ООО «Ура.ру», юридического лица Ura.ru, приобрела у Аксаны Пановой австрийская компания «BF TEN Holding GmbH», за которой стояли Алексей Бобров и Артем Биков. 49% получил редактор Михаил Вьюгин, который возглавил издание с 1 декабря 2012 года. Позже юридическим лицом Ura.ru стало ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», в котором 75% долей владела Елена Куимова — топ-менеджер компаний Артема Бикова и Алексея Боброва, остальными 25% — Михаил Вьюгин.

Андрей Ткаченко возглавляет холдинг «Ридовка», который вечером 27 ноября объявил о выкупе 75% «Сибирско-Уральской медиакомпании», принадлежащей Елене Куимовой. После сделки он занял место директора агентства.

По сведениям «Ъ-Урал», утром 11 декабря для сотрудников Ura.ru провели онйлан-брифинг с участием Андрея Ткаченко и главой редколлегии Михаилом Вьюгиным. Новый топ-менеджер заявил о колоссальной долговой нагрузке агентства при высоком уровне затрат: с 2016 года СМИ не получало прибыль и жило исключительно на заемные внутригрупповые средства. Господин Ткаченко обвинил Михаила Вьюгина в неэффективном управлении. По его словам, ежегодно ему выплачивалось до 30-35 млн руб., не считая зарплаты по 6 млн руб. в месяц. Якобы, по предварительным данным, только за два года он заработал около 180 млн руб. Господин Вьюгин в ответ заявил, что информация не соответствуют действительности.

Андрей Ткаченко не исключил, что обратится в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

После брифинга часть редколлегии была уволена. Среди тех, кто потерял работу: Михаил Вьюгин, главный редактор Ura.ru Диана Козлова, ее заместитель Антон Ольшанников и руководитель региональной редакции Игорь Сергеев. Связаться с ними не удалось — они не отвечают на звонки корреспондента «Ъ-Урал».

По словам Андрея Ткаченко, Диана Козлова пыталась саботировать решение новых владельцев. «Она устроила скандал в отделе кадров, чтобы начать работу дистанционно. Когда ей отказали, то начала писать сотрудникам, чтобы они не выходили на работу»,— рассказал он «Ъ-Урал».

Многие сотрудники Ura.ru в неофициальных беседах признались, что за будущее они пока спокойны и решение нового совладельца агентства их не пугают, так как «пик нападок и атак на редакцию уже достигнут».

Напомним, смена владельца Ura.ru произошла на фоне изъятия активов у Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры в доход государства. По мнению надзорного органа, они незаконно приватизировали «Облкоммунэнерго», принадлежащее Свердловской области, и благодаря коррупционным связям создали холдинг «Корпорация СТС».

Кроме того, сейчас идет процесс над одним из редакторов Ura.ru Денисом Аллаяровым, который обвиняется в даче взятки (ч.3, ст.291 УК РФ) в размере 120 тыс. руб. своему дяде — бывшему полицейскому Андрей Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Журналист вину не признал, а его родственник дал признательные показания и получил условный срок.

