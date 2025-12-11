Ura.ru поставили на паузу
Новый владелец уральского агентства приостановил работу редакции на 72 часа
Новый владелец Ura.ru Андрей Ткаченко временно приостановил деятельность агентства, чтобы, по его словам, навести порядок. Он уже обвинил бывшего руководителя и совладельца агентства Михаила Вьюгина в выводе денег в виде многомиллионных премий, а также уволил часть редакторов. Господин Вьюгин на онлайн-брифинге для коллектива Ura.ru заявил, что информация не соответствует действительности.
Офис информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
О том, что редакция Ura.ru приостанавливает работу на 72 часа, «Ъ-Урал» сообщил сам господин Ткаченко. По его словам, пауза необходима, чтобы «провести переговоры с журналистами» — кто из них останется в агентстве, а кто намерен уйти.
Информационно-аналитическое агентство Ura.ru было создано в 2006 году уральской журналисткой Аксаной Пановой. Центральная редакция находится в Екатеринбурге. В декабре 2011 года 51% доли ООО «Ура.ру», юридического лица Ura.ru, приобрела у Аксаны Пановой австрийская компания «BF TEN Holding GmbH», за которой стояли Алексей Бобров и Артем Биков. 49% получил редактор Михаил Вьюгин, который возглавил издание с 1 декабря 2012 года. Позже юридическим лицом Ura.ru стало ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», в котором 75% долей владела Елена Куимова — топ-менеджер компаний Артема Бикова и Алексея Боброва, остальными 25% — Михаил Вьюгин.
Андрей Ткаченко возглавляет холдинг «Ридовка», который вечером 27 ноября объявил о выкупе 75% «Сибирско-Уральской медиакомпании», принадлежащей Елене Куимовой. После сделки он занял место директора агентства.
По сведениям «Ъ-Урал», утром 11 декабря для сотрудников Ura.ru провели онйлан-брифинг с участием Андрея Ткаченко и главой редколлегии Михаилом Вьюгиным. Новый топ-менеджер заявил о колоссальной долговой нагрузке агентства при высоком уровне затрат: с 2016 года СМИ не получало прибыль и жило исключительно на заемные внутригрупповые средства. Господин Ткаченко обвинил Михаила Вьюгина в неэффективном управлении. По его словам, ежегодно ему выплачивалось до 30-35 млн руб., не считая зарплаты по 6 млн руб. в месяц. Якобы, по предварительным данным, только за два года он заработал около 180 млн руб. Господин Вьюгин в ответ заявил, что информация не соответствуют действительности.
Андрей Ткаченко не исключил, что обратится в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
После брифинга часть редколлегии была уволена. Среди тех, кто потерял работу: Михаил Вьюгин, главный редактор Ura.ru Диана Козлова, ее заместитель Антон Ольшанников и руководитель региональной редакции Игорь Сергеев. Связаться с ними не удалось — они не отвечают на звонки корреспондента «Ъ-Урал».
По словам Андрея Ткаченко, Диана Козлова пыталась саботировать решение новых владельцев. «Она устроила скандал в отделе кадров, чтобы начать работу дистанционно. Когда ей отказали, то начала писать сотрудникам, чтобы они не выходили на работу»,— рассказал он «Ъ-Урал».
Многие сотрудники Ura.ru в неофициальных беседах признались, что за будущее они пока спокойны и решение нового совладельца агентства их не пугают, так как «пик нападок и атак на редакцию уже достигнут».
Напомним, смена владельца Ura.ru произошла на фоне изъятия активов у Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры в доход государства. По мнению надзорного органа, они незаконно приватизировали «Облкоммунэнерго», принадлежащее Свердловской области, и благодаря коррупционным связям создали холдинг «Корпорация СТС».
Кроме того, сейчас идет процесс над одним из редакторов Ura.ru Денисом Аллаяровым, который обвиняется в даче взятки (ч.3, ст.291 УК РФ) в размере 120 тыс. руб. своему дяде — бывшему полицейскому Андрей Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Журналист вину не признал, а его родственник дал признательные показания и получил условный срок.