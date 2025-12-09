Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены»

Политическая карьера президента Венесуэлы Николаса Мадуро подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.

«Его (Николаса Мадуро.— "Ъ") дни сочтены»,— сказал господин Трамп. Он добавил, что военная активность Вашингтона в Карибском регионе будет нарастать. Однако раскрывать детали военной стратегии США в отношении Венесуэлы президент отказался.

С сентября по распоряжению президента США американские военные наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, которые, как утверждает американская сторона, связаны с наркокартелями. В результате этих действий погибло более 80 человек.

В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске операции Southern Spear («Южное Копье»), направленной против наркокартелей в Западном полушарии. США намерены пресечь деятельность «наркотеррористов» и укрепить защиту от наркотрафика. В том же месяце Дональд Трамп заявил, что Вашингтон скоро начнет бороться с наркотрафиком из Венесуэлы на суше, не раскрыв детали возможных военных действий. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в телефонном разговоре президент США предупредил господина Мадуро о готовности применить силу, если тот не покинет должность добровольно.