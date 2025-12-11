Лавров о готовности РФ воевать с ЕС, исчезновении пунктов мирного плана США и другой Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении на посольском круглом столе по украинскому урегулированию заявил об исчезновении пунктов из мирного плана США после встречи Владимира Зеленского с главами стран ЕС, объяснил, почему европейцы вряд ли будут полезны в переговорах, и чем была важна встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия и США Путин и Уиткофф на недавней встрече устранили все недопонимания между Россией и США.

В Москве обе стороны подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенная пауза.

Россия передала США дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности.

Работа с США по украинскому урегулированию продолжится, хотя цель Зеленского и ЕС — подорвать усилия Трампа и его команды.

Россия и Украина Россия не видела новый вариант мирного плана по Украине, который сейчас комментируют Зеленский и ЕС. Ждем информации, чем закончатся контакты между Зеленским, ЕС и США.

Затягивание украинского конфликта стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания.

Украина проигнорировала предложения России по урегулированию конфликта, найденные в ходе трех раундов переговоров в Стамбуле.

Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Россия признавала независимость Украины на этих принципах.

Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек.

Москва передала Киеву более 11 тыс. тел солдат ВСУ, получила в ответ 201 тело.

Предложения России по гарантиям безопасности от декабря 2021 года сохраняют актуальность. Готовы рассмотреть и другие предложения по Украине, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности.

После правок ЕС в мирном плане исчезли пункты о запрете нацизма и правах нацменьшинств на Украине.

Сводить обязательства Украины лишь к правилам ЕС неприемлемо. Украина должна выполнять Устав ООН и многочисленные международные конвенции, универсальные конвенции по правам человека, по правам национальных меньшинств и по религиозным свободам.

Россия и Европа Европейские миротворцы на Украине сразу станут законной военной целью России.

Россия сделает выводы о факте прямого участия британских военных в конфликте на Украине, их там около сотни.

Непричесанный премьер Британии Борис Джонсон в 2022 году сыграл подрывную роль в урегулировании на Украине, заставив Зеленского отказаться от уже парафированного плана урегулирования.

Запад никак не отреагировал на решение Украины приостановить переговоры с Россией, чтобы та хотя бы создавала впечатление готовности к политическому регулированию.

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.

Россия отвечает за свои слова, а с той стороны царит откровенно милитаристский угар.

Если Европа решит воевать, то Россия к этому готова хоть сейчас.

Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их вменяемость вызывает сомнения в полезности их предложений.

Анна Токарева