Ритейлер дошел до границы

Один из крупнейших продуктовых ритейлеров «Лента», контролируемый основателем «Севергрупп» Алексеем Мордашовым, закрыл сделку по приобретению дальневосточной сети «Реми». Покупателю придется заплатить за актив оценочно до 15 млрд руб. Сейчас участники розничного рынка федерального уровня заинтересованы в развитии на Дальнем Востоке в том числе за счет сделок по слиянию и поглощению. Однако в восточной части страны почти не осталось розничных компаний для покупки.

ГК «Лента», развивающая одноименную продуктовую сеть, закрыла сделку по покупке 67% дальневосточной сети «Реми», следует из официального сообщения компании. В периметр сделки вошли 115 торговых объектов совокупной площадью в 100 тыс. кв. м — 87 магазинов в Приморском крае, 24 в Хабаровском крае и четыре в Сахалинской области.

«Лента» контролируется основателем «Севергрупп» Алексеем Мордашовым. По данным Infoline, в первой половине 2025 года сеть занимала четвертое место по объему выручки среди крупнейших продуктовых ритейлеров РФ. Этот показатель у «Ленты» по итогам января-сентября этого года составила 781,4 млрд руб., увеличившись на 25,1% год к году. Чистая прибыль за этот же период выросла на 56,8% год к году, до 23,9 млрд руб.

О потенциальной сделке между «Лентой» и «Реми» еще в августе 2025 года сообщало отраслевое издание Shopper’s. 17 ноября ООО «Лента» получило в залог имущество компаний «Меркурий» и ВУС, где 12% и 21% долей соответственно принадлежат ООО «Продукт-Эконом», основному юрлицу сети «Реми», следует из данных СПАРК (см. “Ъ” от 25 ноября).

Прошлым летом эксперты называли стоимость всего бизнеса «Реми» в 18-20 млрд руб. с учетом долга. Долю в 67%, которую получила «Лента», гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в сумму до 13 млрд руб., руководитель отдела оценки консалтинговой компании CORE.XP Светлана Шорина — в 10-15 млрд руб. Покупка «Реми» позволит «Ленте» охватить все федеральные округа России, считают эксперты. Это приблизит компанию к выполнению долгосрочных целей — «Лента» планирует удвоить выручку за три года. В 2028 году она должна вырасти до 2,2 трлн руб.

В этом году «Лента» также выкупила бизнес челябинского ритейлера «Молния» (см. “Ъ” от 27 июня). Кроме того, в интересах «Ленты», как считают на рынке, этой осенью были приобретены гипермаркеты «О’кей». Текущее финансовое положение «Ленты» позволяет ей совершать такие сделки — размер чистого долга группы к EBITDA составляет 0,89х, что сравнимо с X5, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Это один из низких показателей в продуктовом ритейле, добавляет эксперт.

Основное юрлицо сети «Реми» — ООО «Продукт-Эконом», где 67% контролировал Дмитрий Сулеев, остальная доля была поделена между Людмилой Сулеевой и Софьей Мишиной. Компания управляет супермаркетами, гипермаркетами, магазинами у дома и дискаунтерами под брендами «Реми», «РемиСити» и «Экономыч». По данным Infoline, в первой половине 2025 года выручка ритейлера увеличилась на 11,5% до 28,4 млрд руб.

«Реми» остается одним из последних заметных продуктовых ритейлеров на Дальнем Востоке, который мог бы заинтересовать федеральных ритейлеров, считает господин Бурмистров. По его оценке, рыночная доля сети в первой половине 2025 года в Приморском крае составляла около 10%, в Хабаровском крае — 2,7%, в Сахалинской области — 1,8%, а в целом в Дальневосточном федеральном округе — 3,2%. Сейчас федеральные игроки заинтересованы в развитии бизнеса в восточной части страны. До этого, в 2023 году, «Магнит» приобрел долю в сети «Самбери», в том же году сеть хабаровских магазинов «Амба» перешла X5, которая переформатировала эти объекты под «Пятерочки».

Крупнейшим сетям становится все сложнее развиваться за счет органического роста, что повлияло и на прирост торговой площади ритейлеров. Так, в январе-сентябре топ-200 FMCG-сетей открыли около 5,3 тыс. торговых объектов — на 30% меньше год к году (см. “Ъ” от 10 декабря).

Алина Мигачёва