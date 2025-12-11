Пиво бродит вокруг ярмарки

Чтобы поддержать местных пивоваров, федеральные власти планируют запустить по всей стране специализированные ярмарки пива российского розлива. В том числе ради продвижения продукции немецких производителей в Мюнхене каждую осень организуется Октоберфест, где, например, в этом году было продано более 6 млн литров напитка. Участники рынка считают, что такие мероприятия прежде всего помогут расширить каналы сезонного сбыта компаниям, выпускающим крафтовое пиво, и увеличить туристическую привлекательность регионов, где будут проводиться такие фестивали.

Власти предлагают запустить специализированные пивные ярмарки российского пива по аналогии с винными ярмарками, существующими с 2021 года. Такая мера содержится в подготовленном Минпромторгом проекте федерального закона в рамках «дорожной карты» по формированию национальной модели торговли (копия есть у “Ъ”). В октябре 2025 года замглавы Минпромторга Роман Чекушов уже заявлял, что министерство вместе с Минсельхозом обсуждают комплекс мер для поддержки российских пивоваров.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что поддержка российской пивоваренной отрасли, в том числе через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции, действительно рассматривается.

Конкретные инициативы находятся на стадии межведомственной проработки при сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями и бизнесом, добавили в министерстве.

Инициативы, направленные на поддержку российской пивоваренной отрасли, обсуждаются на фоне общего спада продаж пива и снижения его производства. Так, по данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—ноябре 2025 года выпуск напитков брожения сократился на 0,5% год к году, до 845,8 млн декалитров (дал). Производство пива крепостью до 8,6% снизилось на 1,1%, до 719,7 млн дал, крепостью выше 8,6% — на 7,2%, до 72,5 тыс. дал. Как ранее сообщал “Ъ”, объем розничных продаж такой продукции в третьем квартале составил 171,3 млн дал, упав на 17,9% год к году. Тогда эксперты, опрошенные “Ъ”, связывали снижение спроса в том числе с холодным летом и ростом цен на пиво. Рост показали пивные напитки — на 0,8%, до 110,4 млн дал, а также сидр, пуаре и медовуха — на 19,6%, до 15,68 млн дал.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов говорит, что они сейчас активно принимают участие в обсуждении инструментов и мер, направленных на стимулирование развития пивоваренной отрасли. В организации поддерживают предложение Минпромторга проводить специализированные ярмарки и фестивали российского пива. Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что эта мера будет особенно полезна небольшим пивоварам. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель говорит, что любые мероприятия, направленные на популяризацию культуры потребления пива, пойдут на пользу отрасли.

Руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев говорит о том, что в отрасли виноделия ярмарки показали положительный результат. Причем для крупных компаний реализация не несет такого значения, как для небольших производителей — для них это единственный способ продажи своей продукции, поясняет эксперт.

Фестивали также будет работать на экономику регионов, становясь центрами притяжения туризма и событийной активности, считает вице-президент по маркетингу компании «Пивоварни Бочкарев» Мария Мухина.

При грамотной организации такие события развивают туристическую привлекательность региона, как в Европе, рассуждает Игорь Хавский. Так, ради поддержки немецких пивоваров в Мюнхене на площади Луг Терезы в конце сентября — начале октября традиционно проходит фестиваль Октоберфест. В 2025 году его посетили 6,5 млн гостей, указано на официальном сайте мероприятия. Примерно 21% всех посетителей этого фестиваля пива составили туристы, в основном из США, Италии, Великобритании. В дни фестиваля было выпито около 6,5 млн литров пива.

По мнению Вячеслава Мамонтова, такие фестивали обычно направлены больше на развитие культуры потребления. В пивоваренной компании «Балтика» также считают, что проведение ярмарок или возвращение пива на стадионы вряд ли приведет к взрывному росту продаж. В нашей стране культура пивных фестивалей активно развивалась в начале 2000-х годов, тогда масштабные городские события проходили под эгидой региональных правительств, напоминает господин Мамонтов. Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Напитки Вместе» (ранее AB InBev Efes) Вячеслав Ефимов считает, что среди потребителей сейчас существует запрос на подобные мероприятия.

В Московской пивоваренной компании, впрочем, считают, что одной из ключевых мер господдержки могло бы стать принятие отдельного отраслевого закона о пивоварении по аналогии с Федеральным законом 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Сейчас категория пива регулируется исключительно в рамках 171-ФЗ, который охватывает производство и оборот алкогольной продукции в целом.

Владимир Комаров, Мария Бархатова