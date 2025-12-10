Премьер Бельгии назвал воровством предложение ЕК по использованию активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии по экспроприации замороженных российских активов для финансирования Украины.

Фото: Yves Herman / Reuters Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Фото: Yves Herman / Reuters

«Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны… Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее»,— сказал бельгийский премьер журналистам агентства Belga в парламенте страны.

Господин де Вевер заявил, что Бельгия может подать в суд против ЕК, если по активам РФ будет принято решение, которое явно противоречило бы праву и создавало для страны серьезные риски. По словам премьер-министра, бельгийский депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов, рассматривает возможность обращения в европейский суд.

Брюссель рассчитывает принять решение об использовании €210 млрд из замороженных средств на саммите ЕС, который пройдет с 18 по 19 декабря. Против экспроприации российских активов выступает Бельгия, в том числе депозитарий страны Euroclear.

Гендиректор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие заявил, что в случае конфискации средств депозитарий рискует потерять клиентские активы в России на сумму €16 млрд. Он также отметил, что гарантии, которые ЕК предложила Бельгии, не снимают всех рисков для страны.