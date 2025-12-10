Бумага долго терпела

Чиновников и депутатов могут освободить от ежегодной подачи деклараций о доходах. Это следует из законопроекта, внесенного 10 декабря в Госдуму группой депутатов от всех фракций во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. На доктринальном уровне такое нововведение уже получило обоснование, говорит эксперт: существующая методика контроля за доходами и расходами себя давно исчерпала.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутатам и чиновникам больше не придется тратить по три дня на ежегодное заполнение деклараций о доходах

Отчитываться о доходах и имуществе должностные лица, госслужащие и парламентарии должны будут только при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое либо если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года. Это следует из внесенного в Госдуму межфракционного законопроекта.

Такие нововведения, пояснил в своем Telegram-канале Василий Пискарев, знаменуют переход на более высокий уровень противодействия коррупции: «Цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении». Это, по мнению депутата, позволяет уйти от архаичной системы контроля, которая только сдерживает проведение проверок, и существенно сократить время, необходимое для анализа поступающих сведений и оперативного принятия мер реагирования.

Сейчас самые большие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их близкими недвижимости, транспорта или ценных бумаг, подчеркнул господин Пискарев.

На таких операциях и предлагается сконцентрировать фокус антикоррупционного контроля — благо вся информация о финансовом положении любого должностного лица может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон», введенной указом президента еще в 2022 году. Ее взаимодействие с базами данных различных ведомств позволяет эффективно анализировать информацию и моментально выявлять коррупционные риски, заверил глава комитета.

Предлагаемые поправки вводят так называемое целевое декларирование: сведения о доходах и расходах предлагается представлять только при назначении на государственные должности или госслужбу, а также при переводе из одного ведомства в другое. Еще одно основание для подачи декларации — возникновение конкретных оснований для проверки (например, в случае приобретения имущества или активов на сумму, превышающую общий трехгодовой доход семьи чиновника).

Попутно законодатели предлагают окончательно отменить обязанность чиновников, судей и парламентариев публиковать сведения о своих доходах. Напомним, что в течение последних нескольких лет эта обязанность уже была сведена к минимуму. Одновременно предлагается ввести ответственность не только за непредоставление декларации или ложные данные в ней, но и за подачу «заведомо неполных» данных.

Законопроект также предусматривает отмену ограничений на трудоустройство бывших госслужащих в организации, которые находились под их контролем, если такое назначение сделано по решению президента.

Чиновники, назначенные на госдолжность по решению президента или правительства, получают четырехмесячную отсрочку в случае невозможности представить сведения о доходах в момент назначения.

Предлагаемые изменения давно назрели и уже получили научное обоснование, в том числе в исследованиях Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП), который является головным центром по разработке методологии противодействия коррупции, говорит заведующий лабораторией противодействия коррупции ИЗиСП Юрий Трунцевский. «На доктринальном уровне уже оформилось представление о том, что существующая методика декларирования себя исчерпала»,— поясняет он. Предлагаемые депутатами меры вполне обоснованы, считает эксперт: система «Посейдон» действительно позволяет обеспечить контроль за доходами и расходами госслужащих.

По подсчетам ученых, обязанность декларирования доходов в РФ распространяется примерно на 1,5 млн человек, на заполнение декларации в среднем уходит три дня и примерно 50% уволенных по причине утраты доверия чиновников теряют работу именно из-за нарушения сроков подачи деклараций или недостоверности изложенных в них сведений. Когда вводились декларации, их целью было дисциплинировать чиновников, в том числе с точки зрения их финансового состояния, и можно считать, что эта задача решена успешно, заключает профессор Трунцевский.

Анастасия Корня