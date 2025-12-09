Великобритания ввела санкции против Дугина

Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него блогера Михаила Звинчука, философа Александра Дугина и его центр геополитической экспертизы, а также военно-аналитический центр «Рыбарь». Информация об этом опубликована на сайте британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дугин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Дугин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В перечень также вошли Фонд защиты и поддержки прав граждан России, проживающих за границей, а также Центр геополитических исследований и информационных ресурсов «Голос» и Euromore, расположенные в Брюсселе. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку активов, в случае их обнаружения.

4 декабря Великобритания ввела санкции против Главного управления Генштаба РФ и еще 11 человек, предположительно связанных с ним. Эти меры были приняты после публикации результатов расследования обстоятельств гибели британки Дон Стерджесс в городе, расположенном рядом с Солсбери, в 2018 году. Лондон считает российскую разведку ответственной за ее смерть. Российские власти это отрицают. МИД РФ пообещал ответить на санкции.