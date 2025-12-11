ЕС может ввести санкции в отношении трех российских политологов

Постпреды стран ЕС согласовали введение дополнительных санкций в отношении России. В черный список ЕС они предложили внести трех российских политологов — Федора Лукьянова, Дмитрия Суслова и Андрея Сушенцова. Они, как считают в ЕС, тесно связаны с Валдайским форумом и участвуют в глобальной кампании по дезинформации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В черный список также может попасть азербайджанский бизнесмен Талат Сафаров. Он возглавляет компанию 2Rievers Group, которая, по версии ЕС, занимается экспортом нефти из России. Ограничения также предлагают ввести в отношении пакистанского бизнесмена Муртаза Али Лахани.

Дополнительные санкции в отношении России были согласованы на уровне постпредов стран ЕС 10 декабря. Ожидается, что на более высоком уровне их утвердят до конца недели.

Почему эксперты «Валдая» призывают перестать бояться и полюбить хаос — в материале «Ъ».