Судам дали частное определение

Большинство российских предпринимателей считают необходимой реформу судебной системы РФ, следует из опроса представителей крупного и среднего бизнеса. Наибольшие риски для себя они видят в спорах с государством, а в числе самых ожидаемых изменений — повышение уровня независимости судей, а также справедливости и законности судебных актов. Впрочем, несмотря на снижение уровня доверия к судам, бизнес все равно предпочитает судиться на родине, а не за рубежом.

“Ъ” ознакомился с исследованием адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнеры», проанализировавшего результаты анонимного опроса 105 представителей крупного и среднего бизнеса. Его участниками стали члены Ассоциации менеджеров России, которая объединяет представителей маркетплейсов, банков, нефтяной промышленности, полимерной индустрии, металлургии, строительства, логистики, IT и других отраслей. Около 46,5% респондентов являются собственниками или бенефициарами бизнеса, 36,6% — высшими руководителями предприятий, остальные занимают руководящие должности. В опросе не участвовали юристы, компании, оказывающие юридические услуги, а также главы юрдепартаментов.

Цель исследования — выявить мнение «непосредственных потребителей российского правосудия», которые «чаще других сталкиваются с последствиями судебных решений», объяснил “Ъ” управляющий партнер бюро Павел Хлюстов: «Именно взгляд предпринимателей позволяет понять, насколько судебная система действительно защищает частный капитал».

Почти 89% опрошенных считают, что судебной системе необходимы изменения и это существенно повысит ее эффективность.

Противоположной точки зрения придерживаются 11%. Отвечая на вопрос о том, какие именно перемены нужны, 35% высказались за повышение уровня независимости судей и 29% — за «повышение уровня справедливости и законности судебных актов» (см. график).

Уровень цифровизации судов большинство опрошенных оценивают как низкий (39%) или средний (25%), высоким его находят лишь 17%. Более половины считают возможным использование искусственного интеллекта для осуществления правосудия в той или иной степени, но только 7,6% готовы доверить ему судебные дела полностью. 37% считают обязательным контроль человека, а 47,6% опрошенных полагают, что судьями могут быть исключительно люди.

57% респондентов указали на снижение за последние пять лет уровня доверия бизнеса к судебной системе РФ, включая уголовное судопроизводство. Еще 38% не заметили изменений (их доверие осталось «на прежнем уровне»), и только 4,8% сказали, что стали доверять судам больше. Наиболее чувствительными для бизнеса судебными делами, по итогам опроса, оказались налоговые споры (21%), дела о национализации компаний (18%), корпоративные споры (13,7%), привлечение топ-менеджеров или собственников бизнеса к уголовной ответственности по экономическим преступлениям (12,9%) и споры о неисполнении договора или взыскании задолженности с контрагентов (11,6%).

При этом судиться бизнесмены предпочитают все же на родине: 59% выбрали бы российскую юрисдикцию «для разрешения значимого экономического спора». На втором месте (17%) оказалась европейская юрисдикция, на третьем — английская (9,5%). «Результаты исследования отражают взгляд бизнеса на российскую судебную систему и могут стать основой диалога между предпринимательским сообществом и государством о направлениях совершенствования российского правосудия»,— подчеркнул Павел Хлюстов.

Собеседник “Ъ” в Верховном суде (ВС) полагает, что чаяния и опасения бизнеса не останутся без ответа: в ближайшее время можно ожидать радикальных изменений, направленных на оптимизацию судопроизводства и повышение его эффективности.

Он напоминает, что недавно назначенный председателем ВС Игорь Краснов уже предпринял ряд энергичных шагов в этом направлении и анонсировал масштабную реформу судебной системы. В частности, в ноябре во время встречи с президентом глава ВС сообщил, что по его поручению создана рабочая группа, которая готовит конкретные предложения по модернизации российского правосудия и судопроизводства. Среди обозначенных им приоритетов — устранение разрозненности судебной практики и укрепление единого правового пространства, повышение открытости судебной системы и ее цифровая трансформация, а главное — повышение доверия к российскому правосудию.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что о снижении уровня доверия к судам социологи слышат от бизнеса уже не первое десятилетие. На самом деле это скорее отражение эмоционального восприятия ситуации, чем реальные процессы, полагает эксперт. Точно так же, как и выбор в пользу национальной юрисдикции во многом следствие общего разочарования в Западе. Но к серьезному изменению правил игры бизнес вряд ли готов, сейчас его ожидания по части реформ сильно занижены, уверен господин Макаркин: большинство предпринимателей адаптировались и работают в соответствии с российскими реалиями.

Анна Занина, Анастасия Корня