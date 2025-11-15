Встреча президентов России и Казахстана и операция США против наркокартелей в Южной Америке

Развернуть на весь экран

Цифры недели

За последний год стоимость золотых резервов России увеличилась на рекордные $92 млрд.

Морской экспорт российской нефти снизился до минимума за три месяца (около 320 тыс. тонн в сутки) на фоне экстренной перестройки логистических цепочек после санкций США.

18 млн тонн продуктов ежегодно попадает на свалки в России. Это 895 тыс. грузовиков, которые можно выстроить колонной от Москвы до Владивостока и обратно.

Почти на 20% с начала года увеличилось число аварий, совершенных детьми в возрасте до десяти лет.

12 человек погибли и 21 получил ранения в результате теракта талибов у здания суда в Исламабаде.