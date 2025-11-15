Встреча президентов России и Казахстана и операция США против наркокартелей в Южной Америке
Чем запомнилась неделя 10–14 ноября: цифры, цитаты и факты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Цифры недели
За последний год стоимость золотых резервов России увеличилась на рекордные $92 млрд.
Морской экспорт российской нефти снизился до минимума за три месяца (около 320 тыс. тонн в сутки) на фоне экстренной перестройки логистических цепочек после санкций США.
18 млн тонн продуктов ежегодно попадает на свалки в России. Это 895 тыс. грузовиков, которые можно выстроить колонной от Москвы до Владивостока и обратно.
Почти на 20% с начала года увеличилось число аварий, совершенных детьми в возрасте до десяти лет.
12 человек погибли и 21 получил ранения в результате теракта талибов у здания суда в Исламабаде.
По букве закона
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Людей из окружения Владимира Зеленского обвинили в хищении у государства $100 млн.
Политолог Екатерина Шульман (признана иноагентом в РФ) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге.
Против лишенного неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского возбудили уголовное дело о взятке.
Госдума приняла закон о едином рейтинге автошкол.
Госдума приняла в окончательном чтении закон об обязательных отработках выпускников медвузов и колледжей.
Операторы связи в России ввели 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт.
Цитаты недели
«Сегодня я объявляю о начале операции "Южное Копье". Под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать» (глава Пентагона Пит Хегсет о начале военной операции США в Южной Америке).
«На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны» (госсекретарь США Марко Рубио о возможности проведения ядерных испытаний).
«Если считать это подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение этих намерений. Потому что испытания ядерного оружия означают, что будет прерван этот достаточно длительный период, когда действовал всеобъемлющий запрет на ядерные испытания» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможности проведения ядерных испытаний).
Инициативы недели
«Дом.РФ» подтвердил планы провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Диапазон стоимости акций при первичном размещении составит от 1650 до 1750 руб.
Сирия заявила о готовности присоединиться к возглавляемой США коалиции в борьбе с «Исламским Государством» (признано террористическим и запрещено в РФ).
X5 Group договаривается с «Ромекс Group» о строительстве логопарка площадью 85 тыс. кв. м на юго-востоке Подмосковья. Он может стать одним из крупнейших объектов в портфеле ритейлера.
Отставки и назначения
Деян Станкович, занимавший пост главного тренера, покинул футбольный клуб «Спартак».
Татьяна Покровская уходит с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Своей преемницей она назвала Светлану Ромашину.
Сделки недели
Citigroup получила возможность уйти с российского рынка. Президент РФ Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить Ситибанк.
Сеть «Золотое яблоко» откроет первый склад в Хабаровске. Парфюмерно-косметический ритейлер арендовал 15 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Авангард» от застройщика «Да! Девелопмент».
Группа Ladoga займется выпуском для «Ленты» джина, виски, рома и ликеров под собственной торговой маркой ритейлера.
ГК «Пластика окон» вложит 3 млрд руб. в строительство нового завода по изготовлению оконного профиля в подмосковном Фрязино.