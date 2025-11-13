Золотые резервы России за 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд

За последний год стоимость золотых резервов России увеличилась на рекордные $92 млрд. Показатель превысил общий прирост за предыдущие четыре года вместе взятые, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Центробанка.

По состоянию на 1 ноября 2025 года стоимость золота в хранилищах Банка России достигла $299,8 млрд, тогда как годом ранее запасы составляли $207,7 млрд. Настолько быстро они не росли еще ни разу в современной истории страны, уточнило агентство.

Причиной значительно увеличившейся стоимости стал резкий рост цен на золото на мировом рынке. За год цена тройской унции золота поднялась в полтора раза — с $2,7 тыс. до $4 тыс. При этом физический объем золотых запасов, напротив, сократился примерно на 3,1 т, или 100 тыс. тройских унций. По состоянию на 1 октября общий запас золота в России составлял около 74,9 млн унций, что равно 2329,7 т.

Доля золота в структуре международных резервов России на начало ноября достигла 41,3% — это максимальный показатель с 1995 года. В то же время валютная часть резервов страны за год выросла всего на 0,5% — до $426 млрд. Общий объем международных резервов РФ к 1 ноября составил около $726 млрд.