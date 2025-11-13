Ритейлер температурит

X5 Group договаривается с «Ромекс Group» о строительстве логопарка площадью 85 тыс. кв. м на юго-востоке Подмосковья. Он может стать одним из крупнейших объектов в портфеле ритейлера. Эксперты считают, что в проект мультитемпературных складов придется вложить 7–10,5 млрд руб.

X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») ведет переговоры с «Ромекс Group» о строительстве складского комплекса общей площадью 85 тыс. кв. м на юго-востоке Московской области, сообщили “Ъ” три источника на рынке недвижимости. В X5 Group и «Ромекс Group» не ответили на запрос “Ъ”.

Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин отмечает, что X5 Group рассматривает для размещения мультитемпературные склады, поэтому примерный объем инвестиций в такой проект с учетом специального оборудования составит 10,5 млрд руб. Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко полагает, что речь может идти о 7–8 млрд руб.

Будущий логопарк может стать одним из крупнейших в портфеле ритейлера, говорит Виктор Афанасенко. По его словам, помимо распределительного центра в этом комплексе могут располагаться производственные помещения для приготовления готовых блюд или хранения товаров нескольких сетей холдинга.

X5 Group является одним из крупнейших ритейлеров в России. По данным на конец сентября 2025 года, под ее управлением находилось 29 тыс. магазинов. Основной владелец — CTF Holdings (структура «Альфа-групп»), которая на конец 2023 года контролировала 47,86% долей. Данные о текущих владельцах скрыты. По итогам 2024 года выручка холдинга увеличилась на 24,2% год к году, до 3,9 трлн руб., чистая прибыль за тот же период выросла на 21,9% год к году, до 110 млрд руб.

«Ромекс Group» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. Суммарная площадь проектов компании достигает 2,4 млн кв. м, среди них — отель Four Points by Sheraton, торгово-развлекательный центр «Красная площадь» в Краснодаре, жилой комплекс «Красная Площадь» в Анапе. Владельцем ООО «Ромекс-Кубань» (головная структура) является Алексей Прокопенко. По итогам 2024 года выручка компании увеличилась на 22% год к году, до 17 млрд руб., чистая прибыль — на 39% год к году, до 130 млн руб.

После ввода объекта в эксплуатацию ритейлер, вероятно, заключит долгосрочный договор его аренды, считает партнер консалтинговой компании NF Group Александр Кацегоров. Евгений Бумагин добавляет, что 99% имеющихся складских пространств у X5 Group находится в аренде. По подсчетам эксперта, арендная ставка в складах по модели built-to-suit достигает 11 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 8% меньше год к году. Таким образом, за аренду обсуждаемого складского комплекса X5 будет платить около 935 млн руб. ежегодно.

Выбор в пользу строительства складского объекта в формате built-to-suit (строительство под заказчика) связан с отсутствием на рынке крупных мультитемпературных складов, а переоборудование готовых пространств обошлось бы ритейлеру дороже, чем возведение комплекса с нуля, говорит партнер консалтинговой компании Invest7 Александр Перфильев. Этот формат популярен среди крупных компаний, требующих от складских пространств индивидуального технического оснащения, отмечает Александр Кацегоров.

По итогам января—сентября 2025 года доля проектов по модели built-to-suit в общем объеме нового строительства в Москве и Подмосковье составила 34%, показатель увеличился на 10 процентных пунктов год к году, подсчитали в CMWP. Аналитики отмечают, что к концу 2025 года на столичном рынке появится 1,9 млн кв. м складской недвижимости, что на 12% больше год к году, в основном рост обеспечен вводом логопарков в формате built-to-suit, сделки по которым были заключены в 2024 году.

София Мешкова, Александра Вебер