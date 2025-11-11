Косметика куда-то катится

Парфюмерно-косметический ритейлер «Золотое яблоко» арендовал 15 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Авангард» от застройщика «Да! Девелопмент» в Хабаровске. Это первый склад сети на Дальнем Востоке. Площади нужны компании для оптимизации логистики и будущего выхода на рынок Китая.

Косметическая сеть «Золотое яблоко» арендовала 15 тыс. кв. м складской недвижимости в индустриальном парке «Авангард» в Хабаровске. Это первый склад ритейлера на Дальнем Востоке. Об этом “Ъ” сообщили в самой компании. В «Да! Девелопмент» (девелопер объекта) оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке директора в департаменте складской недвижимости Ricci Алексея Слепова, ежегодные затраты на аренду такого объема складской площади составят 150 млн руб., партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко называет сумму в 210–225 млн руб.

В «Золотом яблоке» отмечают, что открытие склада в Хабаровске позволит ускорить доставку онлайн-заказов в Дальневосточном округе и увеличить ассортимент товаров. По собственным данным, с начала 2025 года продажи сети на Дальнем Востоке выросли на 40% год к году. Алексей Слепов обращает внимание на то, что в 2026 году бьюти-ритейлер планирует выйти на рынок Китая. Таким образом, логопарк в Хабаровске станет оптимальной логистической точкой, обеспечив новые цепочки поставок.

Сеть «Золотое яблоко», основанная в 1996 году, специализируется на продаже косметики и парфюмерии. Основными собственниками бизнеса считаются Иван Кузовлев и Максим Паняк. Сейчас ритейлер ведет бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Выручка сети по итогам 2024 года выросла на 66,3%, до 155,5 млрд руб., чистая прибыль — на 13,9%, до 3,8 млрд руб.

ООО «Индустриальный парк "Авангард"», на балансе которого находится складской объект, на 50% контролируется Владимиром Альбрантом, 25% долей владеет Андрей Безверхов, еще 25% — Денис Грось, следует из данных СПАРК. Выручка компании за 2024 год снизилась на 11,3% год к году, до 47 млн руб., чистая прибыль составила 24 млн руб. Господам Безверхову и Гросю принадлежат по 50% долей в ГК «Да! Девелопмент», которая занимается строительством жилой и индустриальной недвижимости в Хабаровском крае.

Спрос на складскую недвижимость на Дальнем Востоке довольно стабилен, основными ее потребителями являются крупнейшие маркетплейсы и ритейлеры из центральных регионов России, отмечает партнер консалтинговой компании Invest7 Александр Перфильев. По итогам трех кварталов 2025 года объем сделок по аренде и покупке складов в Дальневосточном федеральном округе вырос втрое год к году, до 66,6 тыс. кв. м, подсчитал руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Евгений Бумагин.

В условиях высокой востребованности доля свободных площадей в ключевых городах округа — Владивостоке и Хабаровске — держится на уровне 0,7–0,8%, а ставка аренды в новых складских объектах класса А составляет 13,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитал управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Для сравнения: арендная ставка в логопарках в среднем по российским регионам по итогам первого полугодия 2025 года составила 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит Константин Фомиченко.

Между тем объемов нового строительства на Дальнем Востоке недостаточно для удовлетворения устойчивого спроса. По подсчетам руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егора Дорофеева, в январе—сентябре 2025 года объем ввода складской недвижимости в этой части страны увеличился на 15% год к году, до 90 тыс. кв. м, около 90% из них — объекты в формате built-to-suit (строительство под заказчика).

