Рубио: Трамп проведет испытания ядерного оружия для проверки его безопасности

Президент США Дональд Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что Вашингтон хочет также испытать средства доставки вооружения. По словам политика, другие страны «делают то же самое».

«На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны»,— рассказал господин Рубио журналистам в Канаде (цитата по сайту Госдепартамента США). Господин Рубио добавил, что США давно беспокоит, как быстро развивает свою ядерную программу Китай. По его словам, КНР демонстрирует «самое быстрое в истории человечества наращивание военного потенциала».

30 октября Дональд Трамп написал в Truth Social, что поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия из-за «программ испытаний других стран». Аналогичное заявление президент США сделал 6 ноября. Эти слова господина Трампа прозвучали после испытаний вооруженными силами России межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник».

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал специалистов США не путать испытания ракеты и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерными. По его словам, Россия «будет сохранять паритет», если ядерные испытания проведет другая страна.

После совещания с Совбезом 5 ноября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. Как напомнил глава государства, в 2023 году он предупреждал, что Россия ответит соответствующим образом, если США или другие страны проведут ядерные испытания.