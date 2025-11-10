Двухколесное транспортное происшествие

Почти на 20% с начала года увеличилось число аварий, совершенных детьми в возрасте до десяти лет. На 30% выросла смертность в ДТП, произошедших по вине 14–16-летних подростков. Основная часть аварий совершается на мототехнике. Ключевая проблема, говорят эксперты, в доступе детей к питбайкам — мини-мотоциклам для езды по бездорожью. Документов на такую технику нет, в ГИБДД ее не регистрируют, но скорость такие мотоциклы развивают высокую, что приводит к травмам и смертям. Контролировать катающихся на питбайках очень сложно, отмечает эксперт. Регионы уже предлагают ввести повышенные штрафы для родителей, покупающих технику детям, и запретить продавать бензин несовершеннолетним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно обзору Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, за девять месяцев текущего года в России выросло число аварий, совершенных несовершеннолетними водителями. На 19,4% увеличилось количество ДТП, произошедших по вине детей возрастом до десяти лет. Более чем на 30% выросло число погибших в авариях, совершенных 14–16-летними подростками. Фиксируется 10,2-процентный рост аварийности с участием детей—водителей транспортных средств. Погибших в таких ДТП стало на 15,3% больше. В большинстве случаев дети управляли мототранспортом, обращает внимание НЦ БДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Все больше несовершеннолетних получают доступ к двухколесной мототехнике, что и приводит к росту аварийности, говорят опрошенные “Ъ” эксперты.

Речь идет прежде всего о питбайках — спортивных мини-мотоциклах с бензиновыми двигателями, на которых можно ездить только по бездорожью. Подобная техника предназначена для обучения и трюков, продается как спортинвентарь по цене от 25 тыс. руб. на маркетплейсах. У питбайков нет документов, в ГИБДД они не регистрируются, так как имеют двигатель объемом менее 50 куб. см. Их юридический статус не урегулирован, к транспортным средствам или средствам индивидуальной мобильности они не относятся. По данным НЦ БДД МВД, за девять месяцев в России зарегистрировано 659 ДТП, в которых дети управляли питбайками: погибло 23 ребенка, 753 ранено. Для сравнения: за весь 2024 год в таких ДТП погибло 20 детей. Нередко подростки, управляя такой техникой, сбивают пешеходов.

«К сожалению, подтвердились самые плохие опасения этого года,— комментирует ситуацию член Общественного совета Минтранса Вадим Мельников.— Начиная с весны шла речь про то, что питбайки очень активно покупают. Количество ДТП, аварий и смертей росло почти каждую неделю. Сейчас мы имеем печальный результат, подтвержденный уже официальными цифрами».

Конкретные меры по решению проблемы уже определены, но не оформлены.

Минтранс, с одной стороны, разработал изменения в ПДД: в правилах появится запрет выезжать на дороги общего пользования на транспортных средствах, которые не регистрируются в ГИБДД. Новый запрет, если будет введен, коснется не только питбайков, но и любых самодельных машин. Поправки уже несколько лет находятся на согласовании, сроки завершения работы над ними неизвестны.

Предложения поступают и из регионов. Законодательное собрание Орловской области обратилось к премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с письмом, в котором говорится о «повальном» увлечении несовершеннолетних питбайками. «Питбайкеры бесконтрольно ездят по дорогам,— сказано в обращении.— Ситуация с каждым днем усугубляется». Депутаты предлагают, с одной стороны, ужесточить санкции для родителей, допускающих детей к управлению мини-мотоциклами (поправками к ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», в нынешней редакции предусматривает штраф до 2 тыс. руб.). С другой стороны, парламентарии хотят ввести федеральный запрет на продажу бензина для несовершеннолетних (в некоторых регионах это ограничение уже есть). Инициативу уже поддержали депутаты Владимирской области. Заксобрание Карелии предложило правительству РФ ввести обязательную регистрацию питбайков.

Свои идеи есть и у Росстандарта. Ведомство выступает за то, чтобы разработать отдельный ГОСТ, в котором будут закреплены требования к спортивным мотоциклам, в том числе к их маркировке и документации: стандарт, уверены в агентстве, может стать основой для установления обязательных требований к выпуску и обращению питбайков.

Запреты и штрафы ввести можно, главная проблема — сложность контроля катающихся на питбайках детей, обращает внимание эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева. «Такие мотоциклы меньше велосипеда. Они очень быстрые, маневренные и юркие,— говорит она.— На патрульных машинах ДПС за ними не угонишься. Подростки в большинстве случаев просто уходят от погони. Поэтому ключевая мера — начать проводить масштабную идеологическую работу с родителями, убеждая их не покупать такие игрушки детям. Также нужно как-то регулировать продажу и доступность питбайков и вводить механизм идентификации такой техники».

Иван Буранов