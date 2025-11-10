Новая жизнь еды

Ежегодно в России, по разным оценкам, выбрасывается от 20% до 40% производимой еды. Это наносит колоссальный ущерб экологии и экономике, не говоря уже о том, что таким количеством продуктов можно накормить десятки миллионов людей. Ситуацию пытаются исправить некоммерческие организации и волонтеры, а в последнее время к проблеме фудшеринга (от английского food — «еда» и share — «делиться») подключились и крупнейшие торговые сети — Х5 Group, «Магнит» и «Вкусвилл». В том, как устроена эта деятельность, разбирался «Ъ-Review».

Масштабы бедствия

По данным фудшеринговых организаций, в России ежегодно на свалки попадает около 18 млн тонн продуктов. «Это 895 тыс. грузовиков, которые можно выстроить колонной от Москвы до Владивостока и обратно»,— говорит пресс-секретарь благотворительного фонда «Банк еды “Русь”» Роксана Рузиева. Того объема продуктов, который выбрасывается в настоящее время в России, достаточно, чтобы обеспечить годовой рацион 30 млн человек, добавляет руководитель АНО «Фудшеринг» Александра Кумпан.

В исследовательской компании NTech, занимающейся аналитикой рынка товаров повседневного спроса, по просьбе «Ъ-Review» подсчитали, что за первые шесть месяцев текущего года в России было продано 41,3 млн тонн еды стоимостью около 9,3 трлн руб. Таким образом, по грубым оценкам, стоимость выброшенных продуктов по итогам только 2025 года может составить почти 4 трлн руб.

Помимо очевидных экономических потерь выбрасываемые продукты наносят серьезный вред окружающей среде. «При разложении пищевых отходов на полигонах образуется метан — один из сильнейших парниковых газов. Ежегодно выброшенные продукты выделяют примерно 2,4 млн тонн метана, а также 78,2 млн тонн углекислого газа. К этому добавляются потери воды, энергии и земли, использованных для производства и транспортировки этой еды»,— говорит госпожа Рузиева.

Таким образом, фудшеринг не только приносит пользу обществу, позволяя сохранять и перераспределять излишки продуктов в пользу тех, кто в них нуждается, но и вносит вклад в снижение углеродного следа, а также помогает сохранить ресурсы, затраченные на производство товаров.

История вопроса

Родоначальником фудшеринга принято считать американского предпринимателя и благотворителя Джона ван Хенгеля, который в 1967 году запустил первый в мире банк еды St. Mary’s Food Bank. Узнав о том, какое количество еды в США ежегодно попадает в мусорные баки, ван Хенгель предложил предпринимателям отдавать невостребованные качественные продукты на специальный склад, чтобы затем раздавать их нуждающимся. Уже в 1980-х годах подобные банки еды стали появляться по всему миру.

Тем не менее сам термин «фудшеринг» и соответствующее общественное движение появились только в 2012 году, когда в Германии журналистом и режиссером Валентином Турном и активистом Рафаэлем Фельмером была создана специальная платформа foodsharing.de, на которой излишками еды начали делиться друг с другом обычные люди.

В том же году в России начал работу и банк еды «Русь» — первая продуктосберегающая организация и самый крупный банк продовольствия в стране. Изначально он работал по технологии промышленного фудшеринга — перераспределения продуктов, которые остаются у производителей: агропредприятий, пищевых комбинатов, складов дистрибуторов. В 2015 году добавился розничный формат продуктосбережения, когда обмен или раздача еды происходит на уровне магазинов, ресторанов, кафе и населения. Примечательно, что порядка 71%, то есть основная часть, пищевых отходов — это еда, которую выбрасывают обычные люди, говорит госпожа Рузиева.

Помимо банка еды «Русь» и АНО «Фудшеринг» в России существуют десятки других некоммерческих организаций, а также тематические группы в интернете, которые помогают перераспределять излишки продуктов.

В ноябре 2024 года термин «фудшеринг» по инициативе банка еды «Русь» был включен в «Академос» — официальный онлайн-словарь Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук. Тем не менее в банке еды «Русь» посчитали необходимым создание русского аналога этого термина. В июле 2025 года фонд предложил понятие «продуктосбережение».

«Данный термин поможет точнее и доступнее доносить смысл этой деятельности. Бизнесу будет проще объяснить, чем он занимается и почему это важно для общества. Также эта технология органично вписывается в повестку устойчивого развития, ответственного потребления и продовольственной безопасности»,— пояснила госпожа Рузиева.

Плоды спасения

Основными категориями для продуктосбережения являются овощи, фрукты, бакалея, рыбная и молочная гастрономия, хлеб и выпечка, мясная продукция, консервация, напитки, кондитерские изделия, корм для животных, а также непродовольственные товары: канцелярия, одежда, обувь, средства гигиены, электронная техника, мебель. «Фонд контролирует качество тех продуктов и товаров, которые принимает для дальнейшей передачи. Учитывается каждый килограмм, проверяется срок годности в соответствии с законодательством РФ. Не принимаются испорченные и просроченные продукты. Скоропортящиеся продукты перевозятся в автомобилях, оснащенных холодильными установками — рефрижераторами»,— объясняет основные принципы работы госпожа Рузиева.

Продукты, которые попадают в фудшеринг, отличаются тем, что требуют спасения: подходит к концу срок годности, так что их, вероятно, уже не купят, у них может быть неидеальный внешний вид или образоваться излишек на складе и так далее.

«Это качественная еда, но в силу разных обстоятельств ее, скорее всего, выбросят. Именно с такими продуктами работает фудшеринг»,— поясняет госпожа Кумпан. По ее словам, в России удается спасти — именно такой термин предпочитают активисты фудшеринга — около 9–10 тыс. тонн продуктов в год.

«Этот показатель постепенно рос в течение последних пяти лет, но серьезно не менялся. АНО “Фудшеринг” спасает по 50–60 тонн еды в месяц стоимостью порядка 5–7 млн руб. и распределяет продукты среди 20 тыс. человек. При этом, по нашим оценкам, можно снизить объем пищевых отходов, отправляемых на свалки, почти на 60%. Для этого важно сфокусироваться на двух сферах: предотвращение (прогнозирование спроса, планирование закупок, фудшеринг, передача на корм животным) и утилизация (производство компоста, биотоплива и так далее). Такой подход позволит снизить долю пищевых отходов на полигонах с 17,9 млн до 7,13 млн тонн»,— добавляет она.

В свою очередь, госпожа Рузиева говорит, что только ее фонд в 2024 году передал нуждающимся более 12 тыс. тонн продуктов и товаров первой необходимости, эквивалентных сумме порядка 2 млрд руб., и тем самым предотвратил попадание в атмосферу 40,7 тыс. тонн CO2-эквивалента.

«По нашим оценкам, в России можно ежегодно перераспределять до 1,2 млн тонн продуктов питания. Благодаря этому около 3,6 млн человек смогли бы бесплатно получать до половины ежедневного рациона питания»,— говорит Роксана Рузиева.

Ответственный бизнес

Большим прорывом в популяризации фудшеринга стало подключение к этой деятельности крупнейших игроков на рынке ритейла, таких как Х5, «Магнит» и «Вкусвилл». «Сейчас фудшеринг интегрирован в стратегии устойчивого развития этих компаний и стал частью внутренних процессов розничных точек. Можно сказать, что фудшеринг постепенно становится нормой для рынка ритейла и FMCG (рынок товаров повседневного спроса.— “Ъ-Review”)»,— говорит госпожа Кумпан.

В пресс-службе «Магнита» рассказали «Ъ-Review», что с момента присоединения к фудшерингу в 2022 году безвозмездно передали нуждающимся около 1,4 тыс. тонн продуктов питания, а также непродовольственных товаров. Помощь получили более 600 тыс. человек: многодетные семьи, одинокие пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

В «Магните» подчеркивают, что передают нуждающимся качественные и безопасные продукты, которые не успевают реализовать, когда до окончания их срока годности остается еще несколько дней. Для распределения передаются 300 позиций, включая хлебобулочные изделия и бакалейные товары, но в эту группу не входят продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко, рыба и яйца.

«Основной объем передаваемого продовольствия (около 70%) приходится на овощи и фрукты. Важно, что все продукты доставляются благополучателям день в день, то есть максимально оперативно»,— пояснили в пресс-службе ритейлера.

С 2024 года в рамках розничного фудшеринга «Магнит» также передает нуждающимся некоторые непродовольственные товары — средства для персонального ухода, бытовую химию, технику, домашний текстиль, посуду, бумажную продукцию, игрушки. В компании отмечают, что все товары пригодны к использованию и безопасны, но имеют ограниченный срок хранения или незначительные повреждения: небольшие сколы, царапины или дефекты упаковки.

В пресс-службе Х5 рассказали «Ъ-Review», что в 2024 году торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» передали 317 тонн продуктов более чем для 164 тыс. человек. При этом только за первую половину 2025 года на благотворительность было передано почти 200 тонн продуктов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании объяснили, как происходит процесс передачи продуктов на благотворительность в их магазинах.

«Директор магазина во время ежедневной проверки товаров отбирает на полке продукты, срок годности которых закончится через три-пять дней, и производит списание товаров. Далее формируются продуктовые наборы, которые волонтеры доставляют на дом, также благополучатели могут самостоятельно забрать их в магазине. При выдаче товаров срок годности повторно проверяется, цепочка передачи продуктовых наборов документируется и легко прослеживаема. За все время существования программы не было получено ни одной жалобы по вопросам качества или сроков годности продукции»,— рассказали в пресс-службе Х5.

Фудшеринг для производителей и ритейлеров — это не только благотворительность. Он помогает повысить эффективность процессов планирования и закупок.

«Фудшеринг подсвечивает объем продуктов, которые бизнесу не удается реализовать. Следующим шагом часто становится работа над эффективностью собственных процессов. Компании начинают оптимизировать закупки, улучшать планирование и прогнозирование спроса»,— поясняет госпожа Кумпан.

Невыгодная благотворительность

Тем не менее из-за особенностей российского законодательства бизнесу выгоднее отправлять нереализованные продукты на утилизацию, а не на благотворительность. Основным препятствием для дальнейшего развития фудшеринга эксперты и игроки рынка называют действующую систему налогообложения.

«Торговые сети отмечают, что в текущих условиях стоимость утилизации ниже затрат на организацию фудшеринга в 2–3,5 раза за счет НДС. Крупные компании, бесплатно передающие продукты фудшеринг-сервисам, вынуждены платить НДС в размере до 20% от стоимости товара. Если эта еда направляется на утилизацию, такой обязанности не возникает»,— говорит госпожа Кумпан.

Отмена НДС с товаров, передаваемых на благотворительные цели, станет мощным стимулом к развитию фудшеринга в России, подчеркивают в «Магните». По оценкам Х5, освобождение продуктов для фудшеринга от налогов не приведет к снижению поступлений в бюджет, но поможет увеличить масштабы продуктовой благотворительности на 40%.

В 2024 году группа депутатов Госдумы разработала пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, освобождение от НДС продуктов, передаваемых на благотворительность, в ряде категорий. В список попали свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, воды, чай и кофе, но не вошли мясо и яйца.

Предусматривалось и ограничение: стоимость не подлежащих налогообложению продуктов не должна превышать 1% выручки компании за предыдущий год. По мнению парламентариев, это позволило бы проконтролировать освобожденные от уплаты налога средства. В настоящее время эти поправки не приняты.

В декабре 2024 года президент банка еды «Русь» Юлиа Назарова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением освободить от входящего НДС операции по передаче товаров на благотворительность, повысить с 1% до 3% сумму пожертвований, учитываемых в расходах для налога на прибыль, и добавить в этот лимит услуги, а также сделать бессрочным пониженный тариф страховых взносов в 7,6% для социально ориентированных некоммерческих и религиозных организаций. Глава государства дал поручение правительству рассмотреть эти вопросы. Тем не менее к настоящему моменту инициативы до сих пор не приняты.

В то же время эксперты подчеркивают, что НДС является не единственным препятствием на пути развития фудшеринга в России. «Помимо законодательных изменений нужно также наращивать необходимую инфраструктуру — открывать региональные банки еды, создавать кадровый потенциал для развития товарной благотворительности в стране»,— отмечает госпожа Рузиева.

Фудшеринг требует от бизнеса перестройки внутренних учетных систем и обучения персонала, а значит, дополнительных инвестиций, добавляет госпожа Кумпан. При этом текущая экономическая ситуация как нельзя кстати для подобных трансформаций. «Сейчас отличное время для того, чтобы поработать над собственной эффективностью. Фудшеринг может стать инструментом для этого»,— резюмирует эксперт.

Андрей Игнатов