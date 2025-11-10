Операторы связи ввели 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт

Российские операторы связи запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию РФ мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа. Чтобы снять ограничения, необходимо пройти верификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Механизм в тестовом режиме начал действовать 10 ноября. Пользователям, прибывшим из-за рубежа, будут приходить СМС о блокировке. В них же будет информация о том, как снять ограничения.

«Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и СМС будет восстановлен»,— сообщили в ведомстве. Пройти идентификацию также можно будет по телефону: для этого необходимо позвонить в колл-центр.

«Период охлаждения» также вводится, если сим-карта была не активна на протяжении 72 часов. Мера позволит подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник для навигации, сообщили в министерстве.