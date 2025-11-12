Путин и Токаев об отношениях РФ и Казахстана, торговле, инвестициях и русском языке

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Кремле. Подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Казахстана. Президенты вышли к журналистам и рассказали о совместных проектах, влиянии новых технологий и культурном сотрудничестве двух стран. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токарев на переговорах в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токарев на переговорах в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

Путин

РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в энергетике: страны на взаимной основе осуществляют прокачку нефти.

Компании России и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве и производстве минеральных удобрений.

Россия и Казахстан продолжают активно сотрудничать в космической сфере.

Доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90%.

РФ и Казахстан обсуждают активизацию сотрудничества в добыче редкоземельных металлов.

Страны работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов.

Региональные связи — надежный фундамент двусторонних отношений РФ и Казахстана.

Необходимо создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением.

Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токарев на переговорах в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токарев на переговорах в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Токаев