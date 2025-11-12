Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин и Токаев об отношениях РФ и Казахстана, торговле, инвестициях и русском языке

Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Кремле. Подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Казахстана. Президенты вышли к журналистам и рассказали о совместных проектах, влиянии новых технологий и культурном сотрудничестве двух стран. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Путин

  • РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в энергетике: страны на взаимной основе осуществляют прокачку нефти.
  • Компании России и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве и производстве минеральных удобрений.
  • Россия и Казахстан продолжают активно сотрудничать в космической сфере.
  • Доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90%.
  • РФ и Казахстан обсуждают активизацию сотрудничества в добыче редкоземельных металлов.
  • Страны работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов.
  • Региональные связи — надежный фундамент двусторонних отношений РФ и Казахстана.
  • Необходимо создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением.
  • Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Токаев

  • РФ и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции.
  • Накопленный объем российских инвестиций в Казахстан составляет $27 млрд.
  • Широкое внедрение технологий ИИ и автоматизация стремительно меняют рынок труда.
  • Казахстан и Россия имеют общую память и ценности, дружба народов двух стран предопределена судьбой.
  • В Казахстане прорабатывается вопрос открытия представительства российского медицинского вуза.
  • Между Астаной и Москвой не существует нерешаемых вопросов — это наглядный пример сотрудничества.
  • Договорились с Россией о развитии газификации Казахстана и транзита в третьи страны.
  • В Казахстане уделяют должное внимание развитию русской культуры и русского языка.
  • Российские фирмы составляют почти половину иностранного капитала в Казахстане.
  • Казахстан искренне заинтересован в процветании России.
  • Путин — государственный деятель глобального масштаба.

