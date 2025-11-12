Путин и Токаев об отношениях РФ и Казахстана, торговле, инвестициях и русском языке
Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Кремле. Подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Казахстана. Президенты вышли к журналистам и рассказали о совместных проектах, влиянии новых технологий и культурном сотрудничестве двух стран. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токарев на переговорах в Кремле
Фото: пресс-служба президента РФ
Путин
- РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в энергетике: страны на взаимной основе осуществляют прокачку нефти.
- Компании России и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве и производстве минеральных удобрений.
- Россия и Казахстан продолжают активно сотрудничать в космической сфере.
- Доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90%.
- РФ и Казахстан обсуждают активизацию сотрудничества в добыче редкоземельных металлов.
- Страны работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов.
- Региональные связи — надежный фундамент двусторонних отношений РФ и Казахстана.
- Необходимо создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением.
- Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ.
Токаев
- РФ и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции.
- Накопленный объем российских инвестиций в Казахстан составляет $27 млрд.
- Широкое внедрение технологий ИИ и автоматизация стремительно меняют рынок труда.
- Казахстан и Россия имеют общую память и ценности, дружба народов двух стран предопределена судьбой.
- В Казахстане прорабатывается вопрос открытия представительства российского медицинского вуза.
- Между Астаной и Москвой не существует нерешаемых вопросов — это наглядный пример сотрудничества.
- Договорились с Россией о развитии газификации Казахстана и транзита в третьи страны.
- В Казахстане уделяют должное внимание развитию русской культуры и русского языка.
- Российские фирмы составляют почти половину иностранного капитала в Казахстане.
- Казахстан искренне заинтересован в процветании России.
- Путин — государственный деятель глобального масштаба.