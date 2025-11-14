«Дом.РФ» объявил ценовой диапазон по IPO

ПАО «Дом.РФ» объявило ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже. Цена за акцию составит от 1650 руб. до 1750 руб., сообщила компания. Период предварительного сбора заявок на участие назначен до 13:00 (мск) 19 ноября.

Ценовой диапазон соответствует общей стоимости всех акций компании от 267 млрд руб. до 283 млрд руб., без учета средств, которые планируется привлечь посредством IPO. Объем размещения акций, предлагаемых рыночным инвесторам, ожидается от 20 млрд руб., сообщает пресс-служба.

Торги акциями «Дом.РФ» планируется запустить 20 ноября, сообщила пресс-служба Мосбиржи. Ценные бумаги будут доступны для операций всем категориям инвесторов. Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса, отметили в компании. «Дом.РФ» предлагает инвесторам акции допэмиссии: государство принадлежащую ему долю продавать не будет и останется мажоритарным акционером.

