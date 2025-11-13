Дональд Трамп возобновил работу правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал временный закон о продлении финансирования правительства, который позволит федеральным учреждениям возобновить работу до 30 января включительно. За этот период Конгресс должен подготовить полноценный бюджетный законопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Документ восстанавливает финансирование федеральных агентств, прекращает волну увольнений среди госслужащих, а также предусматривает выплату компенсаций работникам, которые не получали зарплату во время приостановки работы правительства. Также предусмотрено возмещение затрат штатам, которые использовали собственные средства для покрытия расходов, вызванных шатдауном.

В документе нет мер по усилению контроля за расходами, однако Пентагону запрещено запускать новые военные программы, которые не были профинансированы ранее. Закон станет основой для более широкого бюджетного плана, сообщало Politico.

Шатдаун правительства США продолжался почти 43 дня — это рекордный срок в истории США. Он начался из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу субсидий в рамках Obamacare и финансирования программы Medicaid. В стране ежедневно отменяли больше тысячи авиарейсов, малоимущим не выдавали продовольственные талоны, тысячи госслужащих оставались без зарплат или вовсе были уволены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Демократы проявили открытость».