Россия допустила отказ от моратория на ядерные испытания в случае таковых в США

Россия будет «действовать соответственно» в случае отказа США от запрета на ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о намерении Вашингтона возобновить испытания. Представитель Кремля уточнил, что это произойдет в том случае, если США выйдут из запрета на испытания.

«Если считать это (заявление Марко Рубио. — "Ъ") подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение этих намерений, потому что испытания ядерного оружия означают, что будет прерван довольно длительный период, когда действовал всеобъемлющий запрет на ядерные испытания»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ».

«Как говорил наш президент, в этом случае РФ будет действовать соответственно»,— подчеркнул представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп сообщил 29 октября, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия из-за «программ испытаний других стран». Заявление господина Трампа прозвучало после испытаний вооруженными силами России межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата. В России запросили разъяснения, что президент США имеет в виду под «ядерными испытаниями», и параллельно пояснили, что испытания новых российских вооружений были лишь проверкой работы средств доставки ядерного оружия, а не полноценными ядерными испытаниями.

В то же время стало известно, что российские госструктуры по поручению президента РФ Владимира Путина начали работу по сбору и анализу информации для принятия решения о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. Госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября пояснил, что США планируют провести испытания «на уровне с другими странами, которые это делают», чтобы «убедиться, что эти штуки работают и они безопасны». Он не разъяснил, что США имеют в виду под возобновлением ядерных испытаний, но указал, что Вашингтон хочет испытать средства доставки.

В 2023 году президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит соответствующим образом, если Вашингтон или другие страны проведут ядерные испытания.

Анастасия Домбицкая