Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции в борьбе с запрещенным ИГ

По итогам визита президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в Белый дом было достигнуто ключевое соглашение о совместных действиях против терроризма. Сирийская сторона заявила о готовности присоединиться к международной коалиции, возглавляемой США, для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Как сообщили американские официальные лица на условиях анонимности агентству Bloomberg, сирийское руководство подробно изложило свои планы по участию в антитеррористической коалиции.

Накануне прошла встреча Ахмеда аш-Шараа и председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайана Маста. «Он и я — двое бывших солдат, двое бывших врагов. Я прямо спросил у него: "Почему мы более не являемся врагами?" "Его ответ заключался в том, что он желает "освободиться от прошлого… и быть замечательным союзником Соединенных Штатов Америки», — сообщил господин Маст по итогам встречи.

В качестве жеста доброй воли и признания прогресса в переговорах с Сирией администрация президента США приостановила на 180 дней действие жестких санкций против Дамаска. Эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что военное и разведывательное сотрудничество в борьбе с ИГ (запрещена в РФ) может стать началом нового этапа в истории всего Ближневосточного региона.